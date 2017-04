Am Samstag, 15. April spielen wieder die verschiedensten Pop-und Rockbands im Theater Atrium. Der Eintritt ist frei.

Alp Aytacer und der Kulturverein Caserne laden zur Pop- und Rockmusiksause mit mehreren Livebands ins Theater Atrium ein – und zwar am Samstag, 15. April, ab 18 Uhr. Beim „FN Kult-Mix“ gibt jede Band einen kurzen, aber intensiven Einblick in ihr Repertoire und natürlich übernimmt auch der Mann hinter den Kulissen, Alp Aytacer, mit seiner Band das Mikro im Atrium. An diesem Abend wird gecovert und es werden eigene Songs gespielt. Im Ganzen stehen ein Dutzend Acts auf dem Programm. Der Eintritt ist frei und es verspricht wieder mal ein langer Abend mit viel Publikum zu werden.