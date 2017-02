Friedrichshafen-Ettenkirch Allmachtsbachelorden für eine Badewannennacht verliehen

Die Narrenzunft Ettenkirch hat am Freitagabend den traditionelles Bürgerball mit Verleihung des Allmachtsbachelordens gefeiert. Dieses Mal ist ein Missgeschick von Gustl Schafmayer ausgezeichnet worden. Schafmayer hatte 2016 nach einem verregneten und kalten Gumpigen den Abend in der wärmenden Badewanne verschlafen. Da Schafmayer im Urlaub weilte, wurde der Allmachtsbachelorden während des Bürgerballs in Abwesenheit in Abwesenheit verliehen. Dafür gab's eine Videobotschaft.

Um genau 22.05 Uhr deutet am Freitagabend ein anhaltendes "Psssst!" im eigentlich schon stillen Raum an: Nun kommt der Höhepunkt beim Bürgerabend der Narrenzunft Ettenkirch. Zunftmeister Christoph Lang hebt das Mikrofon an die Lippen und verkündet der lauschenden Menge den diesjährigen Träger des Allmachtsbachelordens – eines Ordens, bei dem der Träger närrischen Humor beweisen muss, weil die größten Missgeschicke ausgezeichnet werden. Dieses Mal ist es Gustl Schafmayer, der sich als 21. in die Riege der Allmachtsbachelorden-Träger bei der Kilchberger Fasnet einreiht. Das mehrere 100 Besucher starke Publikum jubelt.

Die Ettenkircher Narren feiern zur Musik von "Partyduo Bengel" in der gut gefüllten Aula der Don-Bosco-Grundschule. Traditionell gestalten Galleyengeister mit dem Einsprung den Auftakt zu einem Fasnet-Programm mit Tanz, Büttenrede und Sketch. Da nimmt Anneliese Dingler noch die allgemeinen Gefährdungen des Lebens aufs Korn und schließt: "Drum macht es euch zur Pflicht, schämt euch euren Vogels nicht!" In bewährter Manier schießt Hubert Schraff Salven ätzenden Humors auf "die da oben", gesellschaftliche Schräglagen und örtliche Missetaten. Und was wäre die Fasnet dieses Jahr ohne den US-Präsidenten Donald Trump. Keine Bütt ohne "America first", oder wie Hubert Schraff es schön schwäbisch formuliert: "Kilchberg zuerscht!" Der Kreisel, die Tempolimits um die Orte, das Fledermaus-Problem: Schraff entgeht übers Jahr kein Kilchberger Thema. Aber auch die Olympischen Spiele mit ihrem ewigen Dopingproblem bekommen ihr Fett weg. Schraffs Vorschlag für künftige Medaillenvergaben: Erst die Dopingproben abwarten und dann ein paar Wochen nach den Spielen alle tatsächlichen Sieger auf einmal ehren.

Denn sonst bekommen die Sieger nach Wochen und Monaten ihre Medaillen aberkannt, und Gold gewinnt jemand, den niemand kennt und den niemand im Ziel gesehen hat. "Kilchberg ahoi!"

Der Kirchenchor präsentiert sich am Freitagabend in gänzlich unkirchlicher Weise und als musikalisch schlagerfest.

Mittendrin die Kür des neuen Allmachtsbachelorden-Trägers, die dieses Mal ungewöhnlich ist. "Wundersame Geschichten" kündigt der Zunftmeister Christoph Lang dem lauschenden Publikum schon für seinen Rückblick an. Doch weil Gustl Schafmayer mit Familie in Bratislava im Urlaub ist, kommen zur Verleihung von ihm nur Videogrüße von der Übergabe – aber ebenso bejubelt. Und seine 2016 nach einem nasskalten "Gumpigen" in der wärmenden Badewanne verschlafende Nacht, die auf dem Gedenkstein vergessene Textzeile und die bei strömendem Regen weit offenen Fenster sorgen für reichlich Heiterkeit. Es kann weitergefeiert werden.