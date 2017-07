Friedrichshafen Alles dreht sich um den Seehas

Friedrichshafen feiert sein Kinder- und Heimatfest: Die Einholung des Seehas, die Verteilung des Hasenklees, das Entenrennen sowie sportliche Programmpunkte standen am Wochenende auf dem Programm. Alle Bilder sehen Sie hier!

Der Seehas ist wieder da. Aufgetaucht aus den Fluten des Bodensees freute er sich am Samstag schon darauf, möglichst vielen Kindern Freude zu bereiten. Flankiert von Musikern und seinen beiden Seehäsle kam er am Samstagnachmittag in Friedrichshafen an. Begrüßt wurde er nicht nur von vielen Besuchern, sondern auch mit den Böllerschüssen der Bürgergarde. Im Seehasenkostüm steckt zum zweiten Mal Peter Sikora.