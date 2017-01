Friedrichshafen Alkoholisierter Mann schlägt Sicherheitsdienst

Ein Betrunkener hat laut Polizeibericht in einer Friedrichshafener Diskothek Gäste provoziert und wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach draußen gebracht. Dort schlug der Betrunkene dem Sicherheitsdienst laut Polizeibericht plötzlich ins Gesicht.

Offenbar den Alkohol nicht vertragen hat ein 20-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek an der Anton-Sommer-Straße zunächst durch provokantes Verhalten gegenüber Gästen negativ auffiel. Er wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Hauses verwiesen und vor das Gebäude begleitet. Dort schlug der 20-Jährige dem Angestellten unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn leicht, konnte jedoch von diesem zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden. Nachdem der Betrunkene von den Beamten in Gewahrsam genommen und mittels Streifenwagen zum Polizeirevier gebracht wurde, übergab er sich sowohl in den Streifenwagen als auch im Vorraum des Polizeireviers mehrfach. Der Mann wurde schließlich in die Obhut eines Familienangehörigen gegeben, er wird angezeigt.