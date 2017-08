Die 28-Jährige aus Angola verbindet in ihrer Musik die Kontinente Afrika, Europa und Amerika

Sie hat das hübscheste Gesicht dieses Kulturufers und sie macht außerdem die ätherischste Musik: Aline Frazao aus Angola. Allerdings, man täusche sich nicht; die Musik der 28-Jährigen hat viele Gesichter. Mit ihrer dreiköpfigen Band an Schlagzeug, Bass, Keyboard und bisweilen E-Gitarre versteht sie es meisterhaft, lateinamerikanische Rhythmen mit Melodiegespinsten zu verbinden, die sich beinahe auflösen. Aber plötzlich schiebt sich in diese luftigen Klangschichten Marco Pombinhos schorfige E-Gitarre und Frazao drückt ihre eben noch so klare und leichte Stimme nach unten. Dabei trifft die Düsternis einer Anna Calvi auf die Abgründe von PJ Harvey.

Gerechnet hat man damit nicht, denn oft meiden Frazaos Stücke alles Plakative – Melodien, die im Gedächtnis bleiben ebenso wie einen einprägsamen Beat. Deshalb ist es gut, dass sich die markanten Rock-Stolpersteine in Frazaos Musik mehren. Eine Musik, in der westafrikanische Rhythmen sich mit brasilianischen, kubanischen und kapverdischen Einflüssen verbinden. Unter allen diesen Herkunftszuschreibungen vergisst man eines: Dass sich Aline Frazaos Stücke aufgrund des freien Miteinanders ihrer Bandmitglieder auch als sehr virtuoser Jazz bezeichnen ließe. Ein Jazz, der auf der Bühne noch sehr viel losgelöster klingt als auf ihren bisher vier Alben. Anfangs war Frazaos Musik noch stark vom Bossa und vom Fado geprägt. Dass sich ihr Gesichtsfeld zunehmend erweitert hat, schlägt sich nun auch in ihrer Interpretation dieser frühen Stücke nieder, und in diese Erweiterung gehört auch die Rockmusik. In Sachen Rock interessiert sich Frazao nicht für den Mainstream: Die spröden elektrischen Gitarrentöne, die sich wie Holzsplitter durch die schöne Klanghaut ihrer Stücke bohren, würden auch bei den Lounge Lizards oder The Cure nicht weiter auffallen.

Marco Pombinho, der diese Elemente beisteuert, zeigt in seiner Eigenschaft als Keyboarder aber auch eine Vorliebe für die Melancholie der europäischen Romantik. So schwelgt er in einem schwerblütigen Intro, ehe er auf Latineskes umschwenkt.

Aline Frazao singt über den Verlust von Menschen, über eine angolanische Freiheitskämpferin und, nur zur selbst gespielten Kalimba, über das Gefühl der Heimkehr nach langen Aufenthalten im Ausland. Wer nicht gerade des Portugiesischen mächtig ist, erfährt leider sonst nicht viel über ihre Texte, die sich oft auf die angolanische Geschichte beziehen, die auch eine lange Geschichte der Ausbeutung ist: Angola war eine Kolonie Portugals.

Es ist eine Ausbeutungsgeschichte, ohne die Aline Frazaos Musik heute nicht so vielfältig wäre, wie sie ist: Afrika und Lateinamerika sind in ihr über den portugiesischen Brückenpfeiler miteinander verbunden. Die Welten, aus denen diese Musikerin noch schöpfen kann, sind riesig. Erst recht, nachdem sie noch keine 30 Jahre zählt.