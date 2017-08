Friedrichshafen Alex Cumfe und die Band "Kurzfristig" beim Kulturufer

Aktueller Pop mit bayrischen Texten und eine Feier des positiven Lebensgefühls durch vier Jungs aus Österreich: Das Jugendzentrum Molke landet in der Musikmuschel zwei Volltreffer

„Leb’ jetzt und schau über den Tellerrand, lass es zu, es liegt in deiner Hand“. Das Ganze jetzt noch in bayrischem Dialekt und von einer Frauenstimme interpretiert, die den Satz nicht nur singt, sondern fühlt – das in etwa trifft die Musik von Alex Cumfe, Sängerin und Songwriterin aus Niederbayern. Als Kind liebte sie es, Wörter für Dinge zu erfinden, für die es noch keine gab und sie war überzeugt davon, mit Hunden sprechen zu können. Heute hat sie ein ganzes Repertoire an eigenen Songs und kommuniziert über ihre Musik mit den Menschen.

Schon zu Beginn des Auftritts beim Kulturufer wird klar, Alex ist etwas Besonderes: Nur mit Gitarrist Jürgen aus ihrer Band sitzt sie auf der Bühne der Musikmuschel und stimmt sich ein, dabei lacht sie viel und offenbart eine ziemlich sympathisch-freche Art.

Mit Texten über persönliche Probleme, aber auch mit starker Gesellschaftskritik, bewegt sie die Passanten zum Verweilen. Man spürt, dass hinter jedem ihrer selbstverfassten Songs wahre Gefühle stecken – die starke Stimme, Gitarren- und Klavierakkorde sind mit Emotionen aufgeladen, die aus Erinnerungen herrühren. Grundstein des Auftritts ist aber die Inszenierung von Alex Cumfes bayrischem Dialekt. Eingebunden in ihre modernen Stücke, bekommt er eine ganz neue Facette.

„I foi“ („Ich falle“) war ihr erster eigener Song auf Bayrisch. Er verpackt das aussichtslose Grau, den Liebeskummer mit sich bringt, unterstrichen von einem starken Musikvideo. Es zu drehen war ziemlich witzig, erzählt Alex: Sie musste zehn Stunden lang immer und immer wieder am selben Pub vorbeirennen und an derselben Kreuzung „hinfallen“.

Starke Texte, mit unbeschwertem Humor garniert – das beschreibt den Auftritt wohl am besten.

Weiter geht es mit der Band „Kurzfristig“ und einem etwas anderen Konzept: Das Leben muss gefeiert werden. Mit Inspiration von den Beatles, Jack Johnson und Donavon Frankenreiter spielt sich die dreiköpfige Band aus Österreich in die Herzen der Leute. Insgesamt drei Zugaben sind nötig, um das Publikum zufriedenzustellen, denn in die Sommernacht zu tanzen und den Sonnenuntergang zu zelebrieren, wird von allen sichtlich genossen. Eigeninterpretationen von berühmten Longsellern wie „Umbrella“ von Rihanna und „Wake me up“ von Avicii scheinen den Zuhörern die Fesseln des Alltags abzunehmen – die Stimmen werden lauter und die Bewegungen immer unbefangener.

Kaum zu glauben, dass die Band von vier normalen Jungs – Fabian, Julian, Matthias und Stefan – aus Fraxern stammt. Noch nie gehört? Eben! Alle vier stammen aus diesem kleinen Bergdorf im Westen Österreichs und haben sich durch ihre akustischen Interpretationen sowie Eigenkompositionen einen Namen gemacht. Jetzt rocken sie die Bühnen und zeigen, wie man das Leben feiert. Eines ist gewiss: So glücklich und frei wie bei diesem Auftritt waren die Leute schon lang nicht mehr.