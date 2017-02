Friedrichshafen Albverein wird 125 Jahre alt

Die Ortsgruppe Friedrichshafen des Albvereins feiert ihr 125. Jubiläum. Erstmals sollen in dieser Saison Wanderungen für Senioren angeboten werden.

Friedrichshafen – Ein gemeinsam gesungenes Lied zum Auftakt ist gute Tradition beim Schwäbischen Albverein. So erklang zum Beginn der Mitgliederversammlung "Wohlauf in Gottes schöne Welt", widmet sich der Verein doch nicht nur dem Wandern, sondern auch der Pflege der heimatlichen, schwäbischen Kultur und Natur. In diesem Jahr feiert die Ortsgruppe Friedrichshafen ihr 125-jähriges Bestehen. "Damit ist sie nur vier Jahre jünger als der 1888 gegründete Hauptverein", ließ Vorsitzender Klaus Förster wissen.

Ein Ausschuss für die Organisation des Jubiläumsjahrs unter der Leitung von Hilde Hestler wurde bereits gegründet. Förster verpasste es nicht, der Stadt Friedrichshafen für die Spende anlässlich des Jubiläums zu danken. "Neben der Finanzierung der Veranstaltungen soll es davon auch einen Zuschuss zu Wandertouren geben", kündigte der Vorsitzende an. Der Termin für Jubiläumsfeier steht bereits: am 11. November im VfB-Stadionrestaurant.

Neben 23 Halbtages- und 18 Tageswanderungen plant der Schwäbische Albverein im Juni ein Wanderwochenende im "Alten Land" bei Hamburg und im September eine Wanderwoche in den Cinque Terre. "Beim Wandern, egal wo auch immer, ist das gemeinsame Erleben am schönsten", sagte Förster. Nicht umsonst lautet das Motto des Schwäbischen Albvereins "Gemeinsamkeit geht vor Einsamkeit". Erstmals möchte die Ortsgruppe Friedrichshafen ab März oder April Wanderungen für Senioren anbieten. Eine bis maximal eineinhalb Stunden sollen die monatlich stattfindenden Touren dauern. "Gedacht sind sie für Senioren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und doch mit Freunden oder Bekannten wandern wollen", erläuterte Klaus Förster das neue Angebot.

Der Vorsitzende dankte den Wanderführern: "Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könnten wir gar nicht bestehen." Kassiererin Martha Vanek konnte von einem Plus in der Kasse berichten und wurde ebenso wie ihre Vorstandskollegen einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurde der komplette Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Kienle. "Es ist immer erfreulich, wenn die bisherige Mannschaft sagt, dass sie weitermacht", gratulierte Franz Rimmele, stellvertretender Vorsitzender des Bodenseegaus. Er freue sich, wenn die Wandervereine auch heute noch Zuspruch fänden. "Insgesamt sind unsere Mitgliederzahlen eher rückläufig und es ist kein Trost, dass es anderen Vereinen ähnlich geht." Wichtig sei, dass die Ortsgruppen funktionsfähig bleiben und weiter ein anspruchsvolles Programm bieten.

Im vergangenen Jahr ist das gelungen. Insgesamt waren die Wanderfreunde 545 Kilometer auf Schusters Rappen unterwegs. Bei 18 Halbtags-, sechs Ganztags- und vier Bergwanderungen wurden 1208 Teilnehmer gezählt. Außerdem war die Nordic-Walking-Gruppe 59 Mal unterwegs.

Der Vorstand: Vorsitzender ist Klaus Förster, Stellvertreter Andreas Kienle und Irene Förster, Kassiererin Martha Vanek, Schriftführerin Hilde Hestler.

Kontakt: Klaus Förster, Telefon 0 75 46/426, E-Mail kdfoerster@online.de

