Friedrichshafen Albrechtstraße-Ost: Es bleibt trotz Bürgerkritik bei maximal drei Vollgeschossen

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats gibt grünes Licht für den Bebauungsplan Albrechtstraße-Ost. In der Sandöschstraße dürfen trotz Kritik aus der Bevölkerung Bauten mit maximal drei Geschossen entstehen. Das Gremium folgte damit der Argumentation von Heinz Tautkus (SPD) und Daniel Oberschelp (CDU).

Man muss Gegenwind aus der Bevölkerung aushalten, wenn man der Meinung ist, aus städtebaulicher Sicht das Richtige zu tun: Diese Auffassung haben in der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) Daniel Oberschelp (CDU) und Heinz Tautkus (SPD) vertreten – und damit Erfolg gehabt. Auf der Tagesordnung stand der erneute Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan Albrechtstraße-Ost. Nach der öffentlichen Auslegung vor zwei Jahren hatte es massive Kritik von Bürgerseite in Bezug auf die Höhenfestsetzungen in der Sandöschstraße gegeben. In der Argumentation kam hier vor allem Sorge um die Gesamtgestaltung der Straße zum Ausdruck. Die jetzt von der Verwaltung vorgelegte Planänderung sah die Reduzierung der Vollgeschosse von drei auf zwei und der Wandhöhe von neun auf sieben Meter vor – bei Beibehaltung der maximalen Firsthöhe von 13 Metern. Auf Antrag von Oberschelp und Tautkus bleibt es jetzt aber bei der ursprünglich vorgesehenen Dreigeschossigkeit und der unveränderten Längenbeschränkung auf 25 Meter.

Eingeleitet wurde die Wende durch die Anfrage von Daniel Oberschelp, der von der Verwaltungsseite wissen wollte, welcher Entwurf nach deren Einschätzung der Bessere sei – und Stadtplanungschef Klaus Sauter einräumte, dass in Bezug auf die Geschosshöhen in der Sandöschstraße der erste Entwurf städtebaulich vorzuziehen sei. Die Verschattungssituation sei bei einer Reduzierung der Vollgeschosse nur unwesentlich anders, da die Maximalhöhe ohnehin beibehalten geworden wäre, so die weitere Argumentation von Daniel Oberschelp. Die "unheilige Allianz" – wie es Heinz Tautkus scherzhaft formulierte – zwischen dem SPD- und dem CDU-Mann fand nach reger Diskussion schließlich die einstimmige Befürwortung des Gremiums.

Das weitere Konzept des Bebauungsplans konzentriert sich überwiegend auf eine Nachverdichtung in die Höhe in den Blockrandbereichen. So ist eine mögliche Aufstockung in der Albrechtstraße und im südlichen Bereich der Hochstraße auf vier Vollgeschosse angedacht. Zu den Kernpunkten der Planung gehört auch eine Eckbetonung durch einen bis zu 24 Meter hohen Baukörper im Kreuzungsbereich Hoch-/Albrechtstraße. Hier will man zusammen mit dem gegenüberliegenden Wohnhochhaus eine "städtebauliche Torsituation" erreichen. Im Bereich der Sandösch-/Rosenstraße werden auf Höhe der früheren "Franzosenwohnungen" zwei Einzelbaufenster mit einer dreigeschossigen Bauweise ermöglicht. Für die derzeitige Baulücke gibt es bereits konkrete Überlegungen.

Wie aus der Verwaltungsvorlage hervorgeht, sollen die entstehenden Baukörper in Richtung Süden so abgestaffelt werden, dass ein harmonischer Übergang von einer viergeschossigen Bebauung entlang der Albrechtstraße auf eine dreigeschossige Bebauung in Richtung der "Franzosenwohnungen" ermöglicht werden kann. Um eine übermäßige Versiegelung durch Stellplätze zu vermeiden und den durchgrünten Charakter des Plangebiets zu bewahren, sind maximal sieben Stellplätze pro Gebäudeeinheit außerhalb der Hauptgebäude zulässig. Bei einer größeren Anzahl von Stellplätzen muss auf Tiefgaragen zurückgegriffen werden.

Das Plangebiet Albrechtstraße-Ost umfasst 13,4 Hektar. Es wird von der Montafon-, Hoch-, Sandösch-, Rosen-, und Säntisstraße begrenzt. Bei der geplanten Nachverdichtung soll möglichst viel Grün erhalten bleiben und überwiegend Wohnbebauung entstehen. Entlang der Albrechtstraße sowie der Hochstraße bis zur Ecke Montafonstraße wird ein Mischgebiet festgesetzt.

Der Aufstellungsbeschluss für das genannte Gebiet war bereits im März 2014, ein erster Entwurfsbeschluss im April 2015 gefasst worden. Es fanden insgesamt zwei Bürgerinformationsveranstaltungen statt. Nach der jetzt anstehenden erneuten öffentlichen Auslegung von Mitte September bis Mitte Oktober kann voraussichtlich im Februar 2018 mit einem Satzungsbeschluss des Gemeinderats gerechnet werden. (ghw)