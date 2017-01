Friedrichshafen Albrecht von Brandenstein-Zeppelin will wegen Zeppelin-Stiftung klagen

Der Schriftsatz gegen die heutige Form der gemeinnützigen Zeppelin-Stiftung, die der Stadt Friedrichshafen gehört, soll bis 21. Januar beim Verwaltungsgericht Sigmaringen vorliegen.

Nach Lektüre der 161 Seiten starken Begründung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen räumen die Rechtsanwälte der Stadt einer Klage gegen die heutige Form der Zeppelin-Stiftung keine Chance ein. Dies sagten sie am Dienstag während einer Pressekonferenz im Häfler Rathaus. Sie attestierten den Juristen des RP eine umfassend und sehr tiefschürfende Prüfung des Antrags von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin gegen die Stiftung. Dieser wird bis 21. Januar eine Klageschrift beim Verwaltungsgericht Sigmaringen einreichen, wie sein Sprecher auf Anfrage des SÜDKURIER sagte. Das RP lehnte es ab, die Stiftung in den Stand von 1947 zu versetzen, wie vom Adeligen gefordert.

Rechtsanwalt Andreas Dietzel und Christoph Schönberger, Professor der Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz, die die Stadt in Sachen Zeppelin-Stiftung vertreten, sind sich sicher, dass die Sigmaringer Verwaltungsrichter zur Auffassung gelangen, dass von Brandenstein-Zeppelin gar kein Recht habe, gegen die Stiftung zu klagen. Luftschiffpionier Ferdinand Graf von Zeppelin habe zwar 1915 nachträglich versucht, den Söhnen seiner Tochter einen Sitz im Aufsichtsrat der Stiftung zu garantieren. Doch dieser Versuch sei nicht wirksam gewesen, da dieser der Ursprungssatzung der Stiftung aus dem Jahr 1908 widerspreche. Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin sieht dies völlig anders und reklamiert einen Sitz im Aufsichtsrat der Stiftung – gleichberechtigt mit Oberbürgermeister Andreas Brand. Zum Vorschlag von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, die Stadt könne sich mit ihm im Streit um die Stiftung doch auf einen Vergleich einlassen, sagte Rechtsanwalt Andreas Dietzel, die Stadt habe überhaupt keine Veranlassung über einen solchen Vorschlag nachzudenken.

Wenn die Klage des Zeppelin-Urenkels beim Verwaltungsgericht eingegangen ist, geht Schönberger davon aus, dass es ein bis zwei Jahre dauere, bis das Gericht eine Entscheidung fällen werde. Die beiden Anwälte der Stadt gehen fest davon aus, dass sich die zuständige Kammer vor allem mit der Frage beschäftigen wird, ob von Brandenstein-Zeppelin überhaupt zu einer solchen Klage berechtigt ist. Wie die Juristen des Regierungspräsidiums vertreten sie die Auffassung, dass dies nicht der Fall ist. Sind die Sigmaringer Richter ebenfalls dieser Ansicht, kann Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin dagegen den Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim anrufen. Dieser habe in der Vergangenheit stets einen Rechtsanspruch von unbeteiligten Privatleuten gegen Stiftungen abgelehnt, so Schönberger. Sollte sich auch der VGH gegen ihn aussprechen, dann könnte von Brandenstein-Zeppelin das Bundesverfassungsgericht anrufen. Einen solchen Weg hat er schon in Erwägung gezogen, weil er in seiner Klage gegen die Zeppelin-Stiftung grundsätzliche Bedeutung für das Stiftungsrecht sieht. Er könne in diesem Fall überhaupt keinen Ansatz für eine Krise des Stiftungswesens erkennen, sagt dagegen der Jura-Professor.