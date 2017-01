Friedrichshafen Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Ein Unbekannter wollte in eine Gaststätte an der Eugenstraße einbrechen. Beim Aufhebeln eines Fensters löste die Alarmanlage aus. Der Täter flüchtete.

Laut Polizeibericht hat sich der Einbruchsversucht am Mittwoch gegen 4.30 Uhr ereignet. Als die Alarmanlage auslöste, wurden Anwohner geweckt. Ein Nachbar sah aus dem Fenster und rief die Polizei. Der maskierte männliche Tatverdächtige flüchtete in Richtung Charlottenstraße. Durch den Einbruchsversuch entstand nur Sachschaden am Fenster. Hinweise an das Polizeirevier unter der Telefonnummer 0 75 41/70 10.