Friedrichshafen Aktionsprogramm Bauen: Was Profis zum Hälfer Wohnbau-Turbo sagen

"Durch die konzentrierte Bebauung öffentlich geförderter Wohnungen (Sozialwohnungen) entstehen soziale Konflikte (soziale Brennpunkte). Unser Ziel ist es, Mietwohnungen auf gleichem Qualitätsstandard für alle zu erstellen. Die Kompensation für Mieter, die sich die Miete im freifinanzierten Wohnungsbau nicht leisten können, sollte durch entsprechende Anpassung des Wohngeldzuschusses erfolgen. Dies hat folgende Vorteile: a) Eine Durchmischung des gesamten Wohnbestandes (Normalmieter und Wohngeldmieter); b) jährliche Kontrolle der Einkommenssituation und damit Höhe des Wohngeldes; c) keine sozialen Brennpunkte; d) keine Fehlbelegung von wie bisher Sozialwohnungen."

Alternative hierzu ist das Ausweisen von Neubauland im Stadtrandbereich, das heißt Grünflächen zu versiegelt. Dies ist nicht Wunsch der Politik". Deshalb führe kein Weg an einer Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung in bestehenden Wohngebieten vorbei. "Unsere grundsätzliche Einstellung zum öffentlichen geförderten Wohnungsbau ist sehr kritisch", sagt Buck.

Kurzfristig sieht Peter Buck keine Möglichkeit, dass bedeutend mehr Sozialwohnungen entstehen. "Die derzeit geplanten Bauvorhaben zeigen Wirkung im Jahre 2017/2018 und 2019. Danach greift das Konzept." Vorhabenbezogene Bebauungspläne seien zeit- und kostenintensiv: "Sie verzögern die Realisierung von Wohnbauvorhaben. Wir bauen vor allem im Innenstadtbereich stärker auf die Bebauung analog Paragraf 34 Landesbauordnung." Grundsätzlich müsse man davon ausgehen, "dass vor allem in Innenstadtbereichen das Maß der baulichen Nutzung nach oben korrigiert werden muss.

Der Bau von sozialem Wohnraum sei Aufgabe der institutionellen, ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und der Genossenschaften. "Es ist daher sehr zu begrüßen, dass die Stadt ihre ohnehin knappen eigenen Grundstücke und solche, die sie noch erwerben und entwickeln kann, diesen Wohnungsunternehmen zur Verfügung stellen will. Wohnungsunternehmen wie die SWG und andere, die schon seit Jahrzehnten große Wohnungsbestände vermieten, können beim Neubau von Wohnungen auch ganz anders rechnen als die privaten Bauträger.

Das größte Investitionshemmnis stellen allerdings die fehlenden baureifen Grundstücke dar. Was möglich ist, zeigt sich in Wiggenhausen-Süd. Wir brauchen mehr solcher Neubaugebiete!" Der Bau von öffentlich geförderten Wohnungen in Friedrichshafen sei zur Verbesserung der Wohnsituation im Niedrigpreissegment unbedingt nötig. "Die Nachfrage ist groß und mit einem entsprechenden Angebot wird die Nachfrage weiter steigen."

Es sei aber falsch, bei Neubauten nur an sozialen Wohnraum im engeren Sinne zu denken: "Es reicht eben nicht, wenn neue Sozialwohnungen 6,50 Euro pro Quadratmeter kosten und darüber hinaus die Angebote des freien Marktes bei 10 bis 12 Euro liegen. Für die breiten Schichten der Bevölkerung, die nur knapp über den Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus liegen, fehlen bezahlbare Neubauangebote zu Mietpreisen zwischen 7 und 9 Euro. Das sind Mieten, die sich die Haushalte mit mittlerem Einkommen gerade noch leisten können.

Auch hier müssen wir in Friedrichshafen für entsprechende Angebote sorgen, um zu vermeiden, dass junge Haushalte, Facharbeiter, mittlere Angestellte und Beamte nicht ins Umland abwandern. Wir haben derzeit rund 70 Wohnungen im Bau, die nächstes Jahr bezugsfertig werden. Insgesamt umfasst unser aktuelles Bauprogramm für die nächsten Jahre rund 350 neue Wohnungen, die wir auf vorhandenen Grundstücken errichten werden."