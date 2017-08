Friedrichshafen Aktion Ferienspiele: Projekttag begeistert Kinder

13 verschiedene Themen stehen beim Projekttag der Aktion Ferienspiele auf dem Programm. Viele Kinder wollen bei den Funkern dabei sein und beim Parcours geht es sportlich zu.

Friedrichshafen – Rundfunk, Pipi Langstrumpf, Wilder Westen, Werwolf, Parcours, Hippies. Dies sind am Dienstag nur einige der 13 Projekte, die bei den Ferienspielen am Projekttag angeboten werden. Die Ideen für die unterschiedlichen Projekte stammen von den Betreuern, die sich in Gruppen von zwei oder mehr Leuten ein Projekt überlegen und es organisieren. Für die Betreuer ist der Projekttag deswegen jedes Jahr der aufwendigste Tag der Aktion Ferienspiele auf dem Freizeitgelände Weilermühle.

Alle teilnehmenden Kinder dürfen drei Projektwünsche abgeben und werden schließlich von Organisatorin Anna Walzer zugeteilt. "Natürlich sind manche Kinder über die Auswahl unglücklich", gesteht Walzer. Doch manche Projekte werden derart favorisiert, dass sie mitunter 28 Kinder aus einem Projekt nehmen muss. Drei Betreuer können sich nicht um mehr als 20 Kinder kümmern, erklärt die Organisatorin. Eine Besonderheit sind am Projekttag vor allem Angebote von externen Vereinen, da die Kinder sich über die Abwechslung freuen. Dieses Mal gibt es ein Funkprojekt. Bei den Funkamateuren ist es üblich, dass man sich nur mit dem Vornamen anspricht. Manuel ist der Vorsitzende des Vereins "Deutscher Amateur Radio Club" in Friedrichshafen und war früher selbst ein Weilermühle-Kind. Dadurch ist der Verein auf die Idee gekommen, in diesem Jahr selbst ein Projekt aufzustellen.

Die Kinder nehmen beispielsweise Funkkontakt zu Vereinsmitgliedern auf. Dazu hat Leiter Manuel extra einen Notfunkkoffer im Werkbereich der Ferienanlage aufgebaut. Noah beweist bei seinem ersten Funkversuch bereits, dass ausschweifende Antworten beim Funken unerwünscht sind. "Gefällt es dir auf der Weilermühle?", fragt ihn ein Funkkollege durch die Notanlage hindurch. Noah beantwortet die Frage mit einem einsilbigen "ja". Kurz darauf wird noch das älteste Vereinsmitglied angefunkt. Die Frau heißt Zita und ist stolze 88 Jahre alt. Laut Angaben einer Kollegin funkt sie trotzdem noch täglich.

Eines der sportlichsten Projekte ist der Parcours. "Auf geht's Leute! Weniger Scheiß machen, mehr Muskeln aufbauen", motiviert Betreuer Julian Häfele die Kinder. Neben dem Sprungtraining schwingen die Kinder zwei lange, schwere Taue, um ihre Armmuskeln zu stärken. Organisatorin Anna Walzer weiß aus Erfahrung: "Die Parcours-Kinder sind heute Abend platt."

Beim Werwolf-Projekt geht es schaurig zu. Betreuer Stephan Schwartz erzählt gerne mit spannungsgeladener Stimme vom Leben der Werwölfe. Gerade sind die Kinder damit beschäftigt, sich Schutzamulette aus Holz zu basteln, die sie mit silberner Farbe bestreichen. Da Silber als Schwäche der Werwölfe gilt, soll das Amulett vor Bissen schützen und somit verhindern, dass sich eines der Kinder in einen Werwolf verwandelt.

Das Projekt der Agenten unterstützt die Polizei dabei, Verbrecher aufzuspüren und festzunehmen. Die Kinder ermitteln verschlüsselte Briefe, lesen Spuren und überführen den Übeltäter. Den Vormittag widmen die angehenden Agenten ihrer Ausbildung und basteln unter anderem einen Code-Lesinator. Dabei handelt es sich um eine runde rote Scheibe, die helfen soll, Codes zu entschlüsseln. Auf die Rückseite schreiben alle Kinder ihren in Zahlen verschlüsselten Namen. Nachmittags werden die Kinder als Agenten Fälle lösen.

Das Bienen-Projekt verspricht einen Tag rund um das Thema Bienen. Morgens basteln die Kinder Waben aus leeren Klopapier-Rollen. Später schauen sie sich drei Bienenstöcke in der Umgebung an. Obwohl die Betreuer viel Wissen über Bienen mitbringen und an die Kleinen weitergeben, staunt Betreuerin Corina oft, wie viel Vorwissen die Kinder mitbringen: "Es ist toll, wie begeistert die Kinder sind. Und sie erzählen Sachen von Bienen, die man selber nicht mal weißt."