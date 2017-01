Friedrichshafen Aktion Ferienspiele: Die Anmeldefrist läuft

Erneut findet im Sommer die traditionelle Aktion Ferienspiele auf dem Freizeitgelände Weilermühle statt. Dies teilt Annika Dangel mit, sie ist Jugendreferentin des Katholischen Jugendreferats Friedrichshafen.

Die Aktionen finden dieses Mal vom 31. Juli bis 11. August (A-Aktion) und vom 14. bis 25. August (B-Aktion) statt. Für die Aktion Ferienspiele können bis 19. Februar Kindern zwischen 6,5 und 12,5 Jahren schriftlich angemeldet werden. Kinder aus Friedrichshafen sowie Kinder, die im vergangenen Absagen erhalten haben, werden laut Mitteilung bevorzugt behandelt.

Die Anmeldeformulare seien in allen Häfler Grundschulen und allen 5. und 6. Klassen verteilt worden. Anmeldeformulare können zudem im Jugendreferat (Katharinenstraße 16) abgeholt oder auf der Homepage des katholischen Jugendreferats der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen heruntergeladen werden. Dieses Jahr neu: In der B-Aktion gibt es drei inklusive Plätze, bei Interesse im Jugendreferat melden. Eine nicht-öffentliche Auslosung der Plätze findet am 1. März statt.

Außerdem werden für die Aktion Ferienspiele ehrenamtliche Mitarbeiter ab 16 Jahren benötigt, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben. Eine genauere Beschreibung der Aufgaben und die Möglichkeit, sich zu bewerben, befinden sich auf der Homepage der Aktion Ferienspiele.

Informationen und Hilfe bei der Anmeldung gibt es beim katholischen Jugendreferat der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen, Annika Dangel, Telefon 0 75 41/2 37 28; Internet: www.aktion-ferienspiele.de; http://jugendreferat.gkg-fn.de