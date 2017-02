Friedrichshafen Ailinger feiern die Eröffnung der neuen Sporthalle

Am Wochenende wurde die neue Sporthalle in Ailingen feierlich eröffnet. Einem Festakt am Samstagabend, während dem viele Worte des Danks fielen, folgte am Sonntag der Tag des Sports.

Ortsvorsteher Georg Schellinger brachte das Gefühl auf den Punkt: "Heute ist ein guter Tag für die Ortschaft Ailingen." Der Beifall war ihm sicher: Mit einem Festakt wurde am Samstagabend in Ailingen die neue Sporthalle eröffnet. Zahlreiche Vertreter der Stadt Friedrichshafen, der Ortschaft Ailingen, der Schulen und Vereine füllten die Tribüne bei dieser nichtöffentlichen Veranstaltung, die dem öffentlichen Tag des Sports am Sonntag mit Hunderten Besuchern vorauseilte. Es war der Abend der großen und vor allem der dankenden Worte von vielen Seiten – umrahmt von Vorführungen von Schulkindern sowie Sportlern der TSG Ailingen.

"Heute ist ein Grund zum Feiern", rief auch Oberbürgermeister Andreas Brand zum Beginn seiner Ansprache. 7,55 Millionen Euro verbaute die Stadt für das Projekt in den vergangenen eineinhalb Jahren nach jahrelanger Planung und der Rathauschef stellte fest: "Der Bau der neuen Sporthalle ist eine gute und zukunftsweisende Entscheidung." Denn das Gebäude bewirke eine entscheidende Veränderung: "Wir schaffen gute Bedingungen für den Sport in Ailingen." Damit habe die Stadt eine Vorgabe im Stadtentwicklungsplan umgesetzt, nach der Sport in den Ortschaften gefördert werden soll: "Zuerst Kluftern, jetzt Ailingen und dann Fischbach", verwies der Oberbürgermeister auf weitere millionenschwere Projekte in der Entwicklungsplanung. Für Ailingen bedeute die Halle, dass Schulen und Vereine mehr Platz für den Sport haben – und das sei für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wichtig. Vereine müssten nicht mehr improvisieren: "Wir bauen für Sie die Sporthalle, dass Sie eine Heimat haben."

Auf die Besonderheit in Ailingen ging Wolfgang Kübler als Leiter des Stadtbauamtes ein, als er erklärte, dass die Halle nicht von einem Architekturbüro, sondern vom Stadtbauamt selbst geplant wurde und dass in dem Zuge besonders auf die Wünsche der Nutzer eingegangen worden sei. Kübler erinnerte auch an die Schwierigkeiten, die im Mai 2015 auftraten, als beim Abriss der alten Halle große Betonbrocken im Boden auftauchten, die niemand erwartet hatte. Dann folgte ein sehr heißer Sommer, in dem der frische Beton sich auf 50 Grad Celsius aufheizte. Es wurde viel Beton in der Halle verbaut, erklärte Kübler: 2400 Kubikmeter. Dazu baute man 550 Kubikmeter Holz ein und 190 Tonnen Stahl. 27 Kilometer Leitungen wurden verlegt.

Dankende Worte sprach Svenja Bormut, Leiterin der Realschule aus. Sie freute sich, "dass der Schulsport einen so großen Stellenwert hat". Dank sagte auch der TSG-Vorsitzende Hans-Peter Talge, als er feststellte, dass nur mit dem großen Wurf eine Verbesserung eintreten konnte. "Heute stehen wir nun in diesem Schmuckstück", drückte Ortsvorsteher Georg Schellinger seine Freude aus, als er zunächst seiner Vorgängerin Sandra Flucht für ihre Beharrlichkeit und dann der Stadtverwaltung dankte: "Sie haben eine ästhetische, hochwertige Planung vollbracht!"

Die Sporthalle

7,55 Millionen Euro hat die Stadt Friedrichshafen in den Bau der Sporthalle investiert, bestätigt Oberbürgermeister Andreas Brand auf Anfrage. Damit konnte neben dem Zeit- auch der geplante Kostenrahmen eingehalten werden. Und das trotz der Schwierigkeiten beim Baustart, als im Boden unter der alten Schulsporthalle beim Abriss unerwartet große Betonklötze auftauchten, die in keinen Plänen verzeichnet waren. Geplant wurde die Halle nicht in einem Architekturbüro, sondern im Stadtbauamt selbst – unter enger Einbeziehung der künftigen Nutzer.