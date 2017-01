Friedrichshafen-Ailingen Ailinger Zunftball erstmals ohne vorgegebenes Motto

Der Höhepunkt der Ailinger Fasnet wird laut Mitteilung der Narrenzunft am 11. Februar, 20 Uhr, in der Rotach-Halle gefeiert.

Mit der Narrenzunft Ailingen geht es nach dem Eröffnungsball munter weiter. Das Narrenbaumsetzen wird laut Mitteilung am Samstag, 4. Februar, zelebriert. Gehrenmännle, Waldhexen und Schalmeien werden den geschmückten Narrenbaum vom Hofgut Wieland aus mit einem kleinen Umzug um 14 Uhr auf den Rathausplatz bringen. Erstmals werde die Zimmerei Hoffmann den Narrenbaum in die Senkrechte stellen. Der Höhepunkt der Ailinger Fasnet wird am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr mit dem Zunftball in der Rotach-Halle gefeiert. Erstmals werde auf ein Motto verzichtet, der närrische Abend stehe lediglich unter der Überschrift „Oilinger Zunftball“. Die Stimmungsband „Kau Boyz“ spielt auf. Eintrittskarten für den Zunftball gibt es im Vorverkauf bei Elektro Lorch und Mitsubishi-Autohaus Riether sowie an der Abendkasse. Für Nachtschwärmer werde ein ermäßigter Eintritt nach Programmende angeboten.

Am Bromigen Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr ziehen die Hemdglonker durch Ailingen. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz, von dort geht's um 18.30 Uhr zur Rotach-Halle, wo der Hemdglonkerball stattfindet. Es gebe ein kleines, feines Programm mit tollen Tanzvorführungen. Der Eintritt zum Hemdglonkerball kostet 1 Euro. Als Dresscode für jenen Abend gilt „Hemdglonker“ – andernfalls werde kein Einlass in die Halle gewährt.

Am Fasnetssamstag, 25. Februar, veranstalten die Zunft mit der Ortsverwaltung den Jugendball von 18 bis 22 Uhr in der Rotach-Halle. Einlass ist ab zwölf Jahren. Der Kinderball folgt am Fasnetssonntag, 26. Februar, um 14 Uhr, ebenfalls in der Rotach-Halle. Am Fasnetsdienstag, dem 28. Februar 2017 ab 17.00 Uhr werden auf dem Rathausplatz der Narrenbaum gefällt und anschließend die Fasnet begraben.