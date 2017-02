Friedrichshafen-Ailingen Ailinger Wellenbad-Open-Air ist noch unsicher

Die "Aktion Gemeinsinn Ailingen" plant auch dieses Jahr Spendenprojekte, doch ob das beliebte Wellenbad-Open-Air im Sommer stattfindet ist derzeit noch unklar.

Für Ailinger Familien und Menschen in Notlagen ist die Stiftung "Aktion Gemeinsinn Ailingen"(AGA) zuständig. "Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr wieder Menschen in Not unterstützen können", sagt Ortsvorsteher Georg Schellinger.

2017 würden alle Spenden und Aktionen organisiert werden, die auch im Vorjahr stattgefunden haben. Auf die Frage, ob im Sommer das beliebte Wellenbad-Open-Air in Ailingen stattfindet, gibt es derzeit noch keine Antwort der Ortsverwaltung. Die Veranstaltung, bei der Spenden für AGA gesammelt werden, sei 2016 wegen mangelndem Interesse von Musikgruppen nicht zustande gekommen, so Schellinger. Ob es nun in diesem Jahr klappt, könne die Ortsverwaltung erst im Mai sagen.

"Allerdings soll die AGA noch weiter in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Wir hoffen auf zahlreiche Spender", sagt Schellinger, "bei den Ausgaben gehen wir aktuell von einer ähnlichen Größenordnung wie 2016 aus."

Die Zahlen

Wie im Ailinger Ortschaftsrat bekanntgegeben wurde, beträgt der aktuelle Rücklagenbestand der AGA zum Ende des vergangenen Jahres 106 396,66 Euro. Anfang 2016 hat der Bestand 95 786,39 Euro gezählt, die Stiftung hat im vergangenen Jahr demnach um rund 9 600 Euro zugelegt. "Das waren die vielen Spenden zum Jahresende. Allein der Adventsmarkt JaJa erbrachte 4 000 Euro.

Auch das Konzert Soulful Christmas im Gemeindehaus Berg war ein tolles Erlebnis", berichtet Schellinger. Rund 21 540,25 Euro Einnahmen erhielt die Stiftung im vergangenen Jahr aus Spenden und Zuweisungen.

Insgesamt hat die Aktion Gemeinsinn Ailingen 2016 etwa 11 900 Euro ausgegeben. 2 000 Euro gingen an Präsente für behinderte Kinder und Neugeborene, 410 Euro an Präsente für Altersjubilare, 750 Euro für Anerkennungen. "Etwa 6 300 Euro wurden für direkte Hilfen ausgegeben", sagt der Ortsvorsteher. Außerdem gab es Nebenausgaben, wie etwa für Benefizkonzerte, in Höhe von 2 400 Euro.