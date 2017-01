Friedrichshafen-Ailingen Ailinger Turner ziehen in neue Sporthalle um

Große Freude bei den Turnern der TSG Ailingen: Beim ersten Training in der neuen Ailinger Sporthalle durften sie alles ausgiebig testen.

Auf diesen Tag haben die Turner der TSG Ailingen Jahre gewartet. Am Montag war es endlich soweit: Gespannt und mit viel Vorfreude sammelten sich die Leistungsgruppen vor der neuen Sporthalle in Ailingen für das dort erste Training, wie der Verein in einem Pressetext mitteilt. Begeistert inspizierten die Kinder und Jugendlichen die Halle, bauten die Geräte auf und turnten sich mit viel Elan ein. Mit dem Hallenneubau können nun endlich alle Altersklassen sowie Jungen und Mädchen gemeinsam zwei Mal pro Woche in derselben Halle trainieren. In der neuen Sporthalle sind auch erstmals alle notwendigen Geräte an einem Ort und die Turner können ihre Heimwettkämpfe zukünftig in ihrer eigenen Halle austragen. Bisher musste man auf andere Hallen in der Stadt ausweichen und aufwendig Geräte transportieren. Nach dem Aufstieg in die Landesliga musste die Turnabteilung zudem aus eigener Kasse einen vierstelligen Betrag in notwendige Wettkampfgeräte investieren. Der neue Wettkampfboden und die Kunstturnringe konnten beim Trainingsauftakt erstmals genutzt werden. Auch die Freizeitgruppen im Kinder- und Erwachsenbereich haben nun mehr Trainingsmöglichkeiten in den Ailinger Hallen. Die Turnabteilung blickt zuversichtlich in die Zukunft und kann ihr Sportangebot nun besser gestalten und vielleicht sogar ausbauen.