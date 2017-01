Friedrichshafen-Ailingen Ailinger Sternsinger für Kinder in Not unterwegs

Ailinger Sternsinger für Kinder in Not unterwegs

Mit der Kreideaufschrift "20*C+M+B+17" bringen Ailinger Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige Segen in die Häuser und sammeln Geld für Hilfsprojekte.

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, das neue Jahr 2017 hat begonnen: Zeit also für Caspar, Melchior und Balthasar, von Haus zu Haus zu ziehen. Rund um den Dreikönigstag, 6. Januar, bringen die Sternsinger von St. Johannes Ailingen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Menschen in der Ortschaft Segen für das neue Jahr. 48 Kinder und Jugendliche folgen dabei dem Stern, um ein Licht der Hoffnung zu den Menschen zu bringen und schreiben an die Türen: C+M+B+ für "Christus mansionem benedicat", "Christus segne dieses Haus". Dazu die Jahreszahl. Gleichzeitig bitten sie um Spenden für Kinderhilfsprojekte, koordiniert durch das Päpstliche Kindermissionswerk. In diesem Jahr kommt das gesammelte Geld Not leidenden Kindern in Kenia zugute sowie einer Mädchenschule in Tansania, die durch Schwester Digna Volkwein ins Leben gerufen wurde.

Nach einem letzten gemeinsamen Durchgang der Lieder und Texte vor der katholischen Kirche und dem Segen von Pfarrer Robert Müller machen sich die Gruppen am Montagnachmittag fertig und ziehen sich Handschuhe an, die bei den Temperaturen unabdingbar sind – es geht los. Familie Waibel aus Ailingen kennt sich mit den Traditionen rund um den Dreikönigstag bestens aus. Noah (14), Max (zwölf) und Hannes (zehn) sind bereits "alte Hasen". Noah ist zum fünften Mal bei der Aktion dabei, seine beiden Brüder zum vierten Mal. "Es macht total Spaß, weil viele lustige Sachen passieren. Zusammen haben wir immer viel Spaß", erzählt Max. Auch das Wohlbefinden der Sternsinger kommt nicht zu kurz. "In der Metzgerei bekommen wir jedes Jahr Leberkäswecken", sagt Max.

Vater Patric Waibel findet ebenfalls großen Gefallen am alljährlichen Sternsingen. Deshalb begleitet er die Gruppe seiner Kinder. "Nachdem Noah das erste Mal mitgemacht hat, hat er uns alle angesteckt", blickt Waibel zurück. Ihm fällt ein besonderes Ereignis ein: "Einmal waren wir in einer Wirtschaft. Ein Mann am Spielautomaten hat uns erst gar nicht beachtet. Nachdem wir fertig waren, drückte er den Knopf und hat uns seinen gesamten Gewinn überlassen."

Als Vierter mit dabei ist Orson Heckscha-Eckert aus Ailingen. Für den Zehnjährigen ist es das erste Mal. "Es macht total Spaß. Leider ist es ein bisschen kalt", findet Orson. Nachdem die Kinder die Gäste des Restaurants Traube mit Weihrauch und ihren lieblichen Stimmen erfreut haben, gibt es die ersten Süßigkeiten, Plätzchen und Spenden. Die Texte sitzen – und falls es doch einmal Probleme gibt, hilft Patric Waibel den Sternsingern auf die Sprünge. Nach jedem Hausbesuch hält er kleine Tipps für die Kinder bereit. "Singt nächstes Mal ein bisschen lauter und schlaft dabei nicht ein, schön zack, zack", sagt er beispielsweise.

Seitdem Waibels bei der Sternsinger-Aktion mitmachen, klappern sie den gleichen Bezirk ab. "Wir wissen schon ganz genau, wer etwas länger braucht, um an die Tür zu kommen", erzählt Noah, als sie vor einem kleinen Haus stehen, "die Frau, die hier lebt, zum Beispiel." Auch Patric Waibel hat inzwischen gemerkt, wo es sich lohnt zu klingeln und wo es die Kinder lieber bleiben lassen sollten. "Natürlich gibt es Häuser, in denen wir unerwünscht sind. Viele Familien sind außerdem in dieser Zeit im Urlaub und abends sind die Chancen, daheim jemanden anzutreffen natürlich größer", sagt er. So passiert es schnell, dass die Kinder klingeln und ihnen keiner die Tür öffnet.

In einem Laden werden die Sternsinger – kaum haben sie das Geschäft betreten – gleich wieder hinausgeschickt. Mit dem Argument, dass der Weihrauch an der Kleidung haften würde, werden Noah, Max, Hannes und Orson hinausgebeten. Zudem dürfe die Verkäuferin kein Geld spenden und habe keine Zeit, sich dem Gesang der Sternsinger zu widmen.

Doch dieser kleine Misserfolg macht den Kindern nicht zu schaffen, denn schon beim nächsten Haus gibt es wieder Gummibärchen und Spenden. "Letztes Jahr sind fast 20 000 Euro in ganz Ailingen zusammengekommen", weiß Noah, der als Caspar verkleidet ist. Er hofft, dass auch diesmal wieder zahlreiche Spenden für Kinder in Not zusammenkommen. Weil Noah der älteste in der Gruppe ist, ist es seine Aufgabe, den Weihrauch zu schwenken. "Ich mag den Geruch. Wir müssen nur aufpassen, dass der Weihrauch in manchen Häusern draußen bleibt, weil sonst der Feueralarm los geht", sagt der 14-Jährige aus Erfahrung.

Ein Vorteil ist, dass Waibels und auch Orson viele Familien in Ailingen gut kennen. Fast jeder, der die Türe aufmacht, wird herzlich begrüßt und scheint sowohl die Kinder als auch Patric schon zu erwarten. Anton Stolcic, Inhaber des Hotels und Restaurants Traube, sagt: "Es ist immer schön, wenn die Sternsinger vorbeikommen. Sie bekommen immer etwas Kleines von mir und eine Spende. Außerdem muss ja auch der Segen des Hauses erneuert werden."

Agathe Feuerstein ist gemeinsam mit Christine Deininger und Konrad Brugger seit 33 Jahren Organisatorin der Ailinger Sternsinger. "Es ist jedes Jahr immer wieder schön, die Kinder vorzubereiten", findet Feuerstein. Sie leitet die Sänger seit 1989. Damals waren es neun Gruppen, mittlerweile sind es zwölf. Die Anzahl an Gruppen habe sich mit der Zeit als beste herausgestellt, weil es genügend sind, um alle Häuser Ailingens zu erreichen. Ansprechpartner für diejenigen, die nicht daheim waren, als die Sternsinger bei ihnen geklingelt haben, sind Christine Deininger, Telefon 0 75 41/60 05 72 und Agathe Feuerstein, Telefon 0 75 41/5 17 36.

Das erste große Ereignis im neuen Jahr ist stets die Sternsinger-Aktion. Seit Dezember üben Kinder und Jugendliche aus Ailingen und Umgebung unter Leitung von Christine Deininger sowie Organisatorin Agathe Feuerstein Caspar, Melchior und Balthasar und Sprechtexte, die sie bei Hausbesuchen vortragen. Am 2. Januar wurden die Sternsinger in einem Gottesdienst von Pfarrer Robert Müller ausgesandt, die Botschaft von der Menschwerdung Gottes in die Häuser der Gemeinde zu bringen. Noch bis zum 5. Januar sind die Kinder in Ailingen unterwegs. Insgesamt zwölf Gruppen mit je vier Kindern und Jugendlichen ziehen in verschiedenen Bezirken von Haus zu Haus. Begleitet werden sie von einem Erwachsenen, meist Mutter oder Vater eines teilnehmenden Kindes. Am Dreikönigstag, 6. Januar, findet um 10.30 Uhr ein Abschlussgottesdienst in der katholischen Kirche in Ailingen statt. Anschließend lassen die Teilnehmer das Projekt mit einem gemeinsamen Essen ausklingen. (lip)