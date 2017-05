Friedrichshafen-Ailingen Ailinger Feuerwehr zeigt ihr Können

Die Freiwillige Feuerwehr Ailingen hat am Sonntag ihr traditionelles Maifest veranstaltet. Ein Einsatzleitwagen ist geweiht und offiziell in Dienst gestellt worden.

Für die Feuerwehr Ailingen ist es am Muttertag bereits zur Tradition geworden: Auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus packen alle Brandschützer mit an und veranstalten ein Maifest für die gesamte Ortschaft. Bei Bratwurst und Grillsteak sorgt die Blaskapelle "Bergabunden" aus der Nachbarortschaft Berg für Volksfeststimmung. Auch Wettergott Petrus spielt weitestgehend mit und sorgt für ein überwiegend sonniges Fest.

Nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Johannes Baptist wird ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) offiziell in Betrieb genommen und mit Gottes Segen zu künftigen Einsätzen geschickt. Der VW-Bus dient vor allem der Einsatzkoordination. "Dort stehen die Einsatzleiter mit den Trupps und der Leitstelle in Kontakt, organisieren den Einsatz und besprechen die Vorgehensweise", erklärt Werner Späth, Kommandant der Ailinger Feuerwehr. Späth weiter: "Auch die Dokumentation der Einsätze wird ein immer wichtigerer Baustein. Mit Laptop, Drucker, Fax und moderner Funktechnik sind wir technisch bestens ausgestattet und haben ein gutes neues Hilfsmittel." Bei der Stadtfeuerwehr und in Ailingen stehen die beiden ELW, die es auch braucht. Bei mehr als 800 Notrufen im Jahr kommt es nicht selten zu Paralleleinsätzen. Außerdem rückt die Ölwehr Bodensee sogar zu Einsätzen in Österreich und der Schweiz aus. Und überall Bedarf es eines Fahrzeugs, von dem aus der jeweilige Einsatz gesteuert wird.

Alle Fahrzeuge der Abteilungswehr werden am Sonntag ausgestellt, Kinder dürfen hinters Steuer sitzen und fleißig Fragen stellen. Die Jugendfeuerwehr Ailingen führt vor, wie man es im wirklichen Einsatz macht: Ein Holzschuppen brennt, die Nachwuchsbrandschützer rücken im Löschgruppenfahrzeug an und haben das Feuer mit einem Löschangriff über zwei Rohre schnell gelöscht. "In diesem Jahr kommen drei Nachwuchskräfte aus unserer Jugend zur Einsatzabteilung. Im kommenden Jahr werden es vier sein", berichtet Patrick Kemmnitzer, Jugendfeuerwehrwart, sichtlich stolz. Und: "Mit 21 Kräften haben wir eine große Jugendabteilung. Und ein solches Fest wie heute ist natürlich auch eine gute Werbung, um neue Mitglieder zu werben."

Alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr und auch die 45 Retter der Einsatzabteilung helfen am Sonntag mit und beantworten Fragen, stehen am Grill oder bedienen Besucher. "Das funktioniert nur so gut, wenn die Kameradschaft stimmt", ist sich Kommandant Späth sicher. Am Montagabend gibt es den traditionellen Feierabendbock. Außerdem findet ein Spritzenwettbewerb statt, bei dem die alte Spritze aus dem Jahr 1880 bedient werden muss.