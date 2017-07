Friedrichshafen Ailinger Dorfgemeinschaft feiert

Vereine des Friedrichshafener Ortsteils gestalten das dreitägige Programm, das am Samstag mit einem Fassanstich beginnt.

Friedrichshafen – Das traditionelle Ailinger Dorffest findet von Samstag, 22. Juli, bis einschließlich Montag, 24. Juli statt. Das beliebte Fest wird vom Musikverein Ailingen, der Fußballabteilung der Turn- und Sportgemeinde Ailingen und der Ortsverwaltung des Häfler Ortsteils unter Mitwirkung weiterer Ailinger Vereine veranstaltet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger wird das Dorffest am Samstag, 22 Juli um 19 Uhr zünftig mit einem Bieranstich eröffnen. Für Stimmung werden zuvor, ab 18 Uhr, die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik von Bad Saulgau sorgen. Ab 21.30 Uhr ist am Samstag dann Party angesagt, für Stimmung sorgen soll dabei die Band Dorfkind.

Das Festprogramm am Sonntag bietet einiges: Um 9 Uhr beginnt der Schülerflohmarkt auf dem Schulhof. Bis 12 Uhr können die kleinen Händler hier aktiv sein. Um 9.30 Uhr beginnt dann der ökumenische Gottesdienst auf dem Festplatz. Zum Frühschoppen, der um 10.30 Uhr angesetzt ist, wird der Musikverein Ailingen spielen. Um 11.30 Uhr sieht das Programm den Auftritt eines Puppentheaters im Feuerwehrhaus vor. Das Wangener Puppentheater zeigt „Witsch-Watsch-Wutsch" und „Jetzt fahrn wir übern See". Ab 14 Uhr wird die Jugendkapelle „Dreierlei“ spielen, bevor es um 14.30 Uhr nochmals einen Auftritt des Puppentheaters im Feuerwehrhaus gibt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es am Sonntag ein Programm für die Kinder, unter anderem mit einer Hüpfburg, Kasperletheater und Schminkmöglichkeiten (von 13 bis 16 Uhr). Daneben gibt es weitere Spielmöglichkeiten für die kleinen Festbesucher.

Vor allem Ailinger Akteure werden den Sonntagnachmittag gestalten. Das Programm auf der Dorffestbühne beginnt um 15 Uhr und umfasst ein Instrumentenvorspiel der Schüler des Musikvereins Ailingen. Daneben wird unter anderem die Zirkus-Arbeitsgemeinschaft der Grundschule Ailingen ihr Können zeigen. Obendrein wird die Schulband der Realschule Ailingen zu sehen und zu hören sein. Der Auftritt einer Tanzgruppe ist ebenso geplant und es treten verschiedene Nachwuchsbands auf. Um 15.45 Uhr gibt es eine Instrumenten-Vorstellung des Musikvereins Ailingen im Rathaus (Übungsräume im Dachgeschoss). Ab 17.30 Uhr wird der Musikverein Bermatingen mit beschwingten Melodien für einen launigen Ausklang des Sonntags sorgen.

Stimmung, Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt der drei Dorffesttage rund ums Ailinger Rathaus. Die Gäste, Bürger und besonders die Kinder erwartet beim Dorffest ein buntes Programm der örtlichen Vereine. Am Montag, 24. Juli ab 17.30 Uhr gibt es einen Feierabendhock mit dem Musikverein Krumbach und den Blechle’s Buaba.

