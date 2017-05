Friedrichshafen Agnieszka Brugger über Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten

Diskussionsveranstaltung mit der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger im Graf-Zeppelin-Haus: Thema ist die Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten.

Friedrichshafen – Das schöne Wetter oder die Aussicht auf ein verlängertes Wochenende lockten am Mittwochabend nur wenige Besucher zur Diskussionsveranstaltung mit der grünen Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger ins Karl-Maybach-Zimmer des Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Hauses. Die 32-Jährige ließ sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen.

Die Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung der Grünen-Bundestagsfraktion machte in ihrem Vortrag "Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten" einerseits deutlich, dass Frieden mehr bedeutet als die Abwesenheit von Gewalt. Andererseits vesprach Agnieszka Brugger keine schnellen Lösungen, sondern warb für ein breit gefächertes Friedensengagement. Dabei seien aber nicht nur die Politiker aller Couleur gefordert. In den Bereichen fairer Außenhandel, faire Rohstoffe und Klimapolitik könne zum Beispiel jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, indem er auf die Lieferketten achte.

Keinen Hehl machte sie aus ihrer Abneigung gegenüber höheren Rüstungsausgaben: "Aufrüstung führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit." Sie befürchtet eher eine daraus resultierende Aufrüstungsspirale, die zu "mehr Unsicherheit für alle" führt. Hilfreicher wäre aus ihrer Sicht eine stärkere Unterstützung der Blauhelm-Aktivitäten. Besser angelegt wäre das Geld auch in Entwicklungshilfeprojekten.

Regelrecht am Herzen liegt ihr eine "Offensive für das Zivile". Gemeint sind zum Beispiel Einsätze im Zeichen der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Ein Dorn im Auge sind Brugger deutsche Waffenlieferungen in Krisenregionen. "Wir wollen, dass es Schluss ist mit Rüstungsexporten in Länder, die Menschenrechte mit Füßen treten."

Zur Person

Agnieszka Brugger wurde 1985 in Legnica in Polen geboren und kam 1989 mit ihren Eltern nach Deutschland. Aufgewachsen in Dortmund, lebt sie mittlerweile in Ravensburg. Seit 2009 ist Brugger Bundestagsabgeordnete der Partei Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied im Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg.

An der Universität Tübingen studiert die 32-Jährige zudem Politikwissenschaft, Philosophie und Öffentliches Recht im Magisterstudiengang. In der laufenden 18. Wahlperiode des Bundestags fungiert Brugger als Fraktionssprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung sowie als Obfrau im Verteidigungsausschuss. (ahr)