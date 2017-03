Die Schauspielerin Gilla Cremer zeigt im ausverkauften Kiesel ein bewegendes Solostück: Wie geht man mit den Hinterlassenschaften der eigenen Eltern um? Was kann weg und woran hängt das eigene Herz?

Da steht sie, Agnes, im Haus der Eltern, dem eigenen Kindheitshaus, das „vollgestopft“ ist „vom Keller bis zum Dach“, und soll es ausräumen. Innerhalb von sieben Tagen, mehr Zeit hat sie nicht. Was kann auf den Müll, was verschenkt, was verkauft werden? Und woran hängt ihr Herz so sehr, dass Agnes es behalten will? Wie erkennt man, was in welche Kategorie gehört? „Wie oft im Leben hat man schon die falschen Dinge weggeschmissen!“, weiß Agnes. Schon an alledem, was sich sowieso nicht mitnehmen lässt, könnte man verzweifeln: „In jedem Stein, jedem Busch, jedem Stück der Raufasertapete steckt das doch drin: 60 Jahre Familie.“

Hella Cremer zeigt im ausverkauften Kiesel ihr eigenes Ein-Personen-Stück „Die Dinge meiner Eltern“. Die Schauspielerin ist 60 Jahre alt und auch das Publikum ist in einem Alter, in dem man weiß, wie sich die Konfrontation mit der Hinterlassenschaft der Eltern anfühlt.

Tatkräftig läuft Agnes mit Listen durchs Haus, macht eine Bestandsaufnahme. Mobiliar im Wohnzimmer: „Zwei Sofas aus hellbraunem Wildleder, zwei dazu passende Sessel, eine moderne Bogenlampe mit sehr schwerem Fuß, ein Tisch mit Glasplatte, ein Fernsehschrank und eine Vitrine mit Kirschholz, sechs sehr hohe und breite Bücherregale, ein Steinway; der muss dringend gestimmt werden“ – und so geht es weiter.

Agnes redet sich den Mund fusslig und die Heiterkeit des Publikums nimmt trotz des beschwerlichen Themas zu: in der Küche liegen nämlich 121 gefaltete Plastiktüten, nach Größe und Farbe sortiert; 120 ausgespülte Joghurtbecherchen; beim Schuhputzzeug 26 Unterhosen, in gleich große Teile zerschnitten; außerdem 21 Tupperdosen ohne Deckel sowie 31 Tupperdosendeckel ohne passende Dosen.

Wo der Deckel nicht zur Dose passt, ist man im wahren Leben angekommen – einem Provisorium, in dem man sich trotzdem einrichtet, als wäre es endlos. Wozu sonst all die Putzlappen aus Unterhosen und die Joghurtbecher, von denen man glaubte, man würde sie später noch mal brauchen? Diese Materialwirtschaft ist aber auch rührend, weil sie einer vergangenen Generation angehört. Joghurtbecher werden die heute Jungen ebenso wenig hinterlassen wie Schuhe und Kleider, die ihnen lieb und teuer waren. Im Konsumzeitalter wird in Massen gekauft, und nach dem Ex-und-hopp-Prinzip zeitig wieder weggeworfen.

„Wie viele Dinge braucht ein Mensch und wann ist genug?“, fragt eine entnervte Agnes, die sich über den Dingen ihrer Eltern aber zugleich in ihrer Kindheit verliert. Sie erinnert sich an die regelmäßigen Schwimmbadbesuche mit dem Vater, und erst jetzt geht ihr auf, dass er dort ebenso regelmäßig einer Bekannten sehr ausgiebig den Rücken eincremte. Ein Schürzenjäger war er, und doch hob der Vater nach dem Tod seiner Frau noch jahrelang deren Kleider auf. Zuvorderst ihren Morgenmantel mit dem „Urmuttergeruch“. „Vielleicht sollte ich nur Lieblingsgerüche mitnehmen“, denkt Agnes.

Aber vieles riecht anders, jetzt wo das Haus leer ist, und Fragen, die erst jetzt aufkommen, bleiben unbeantwortet: Was wurde etwa aus dem Scheidungswunsch der Mutter, von dem sie nur ein einziges Mal sprach und dann nie wieder? Die alten schwarzweißen Familienfotos verraten es nicht. Sie sind auf der Rückseite eines Teppichs aufgedruckt – adrette Aufnahmen einer Sonntagsfamilie. Was im Lauf einer langen Ehe sonst noch untern Teppich gekehrt wurde, bleibt Mutmaßung – oder es findet sich zuunterst in Mutters Heiligtum, dem Nähwagen: Liebesbriefe von einem Unbekannten.

Agnes’ Entrümpelung ist mehr eine Umschichtungsaktion von Umzugskartons, die nicht weniger werden und die voller gespenstischer Begegnungen stecken: Aus dem Anrufbeantworter tönt noch die Stimme des Vaters, und in Agnes pocht ein Phantomschmerz: „Manchmal vermisse ich meine Mutter derartig, dass es weh tut.“ Einfach umgefallen sei die Mutter. „Thrombose. Koma.“ Ihr Tod war „ein kleiner Ruck, der durch ihren Körper ging“, erinnert sich Agnes. „Es ist ja nicht die Größe, die den Tod ausmacht, es ist das Wenige, Kleine. Diese kaum wahrnehmbare Bewegung von einem in den anderen Zustand hinein“, sagt sie. Dabei nestelt Agnes an den Troddeln eines Lampenschirms herum wie an einer Haarsträhne, die sie zum Zopf flechten möchte. Dann lässt sie sie los, als müsse und könne sie jetzt alles loslassen.