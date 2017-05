Friedrichshafen Afrika-Tage richten Blick auf Lebensfreude und Probleme

Die Afrika-Tage rund um die Canisiuskirche wollen nicht nur die Lebensfreude des Kontinents von 19. bis 21. Mai nach Friedrichshafen bringen. Sie wollen den Blick auch auf soziale und politische Probleme lenken. Dazu gibt es Workshops, Infostände und einen Basar für Besucher. Außerdem hält Pfarrer Sebastian Mukoma einen Sonntagsgottesdienst im kongolesischen Ritus.

Friedrichshafen – In Friedrichshafen kann man wieder Afrika erleben: Die fünfte Auflage der Afrika-Tage von 19. bis 21. Mai bringt Lebensfreude, pulsierenden Rhythmus und unverbrauchte Spiritualität. Organisiert wird die Aktion von Simone Kegelmann und Anna Nägele vom Eine-Welt-Verein, Ute Lebschi von den Namibiakids, Schwester Christa-Maria Günther von der Eine-Welt-AG der Realschule St. Elisabeth und der projektbezogenen Mitarbeiterin Lena Reiner. Auch in diesem Jahr sollen sich möglichst viele Besucher von der Lebensfreude des schwarzen Kontinents anstecken lassen, aber auch auf die vielfältigen sozialen und politischen Probleme Afrikas aufmerksam werden. Der Reinerlös der Afrika-Tage kommt dem Kinderhilfsprojekt Namibiakids, dem Uganda-Projekt der Häfler Nikolausgemeinde und den Sießener Franziskanerinnen in Südafrika zugute.

Wohin soll es von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, gehen? Angesichts des reichhaltigen Programms keine leichte Frage. Ein Höhepunkt wird sicher der Sonntagsgottesdienst im kongolesischen Ritus mit Pfarrer Sebastian Mukoma und den "Friends of Gospel" um 10 Uhr in der Canisiuskirche.

An allen drei Tagen gibt es Trommelworkshops und afrikanischen Tanz. Es werden afrikanische Köstlichkeiten serviert, dazu gibt es Märchen, Filme und Reisereportagen. Rund um das Haus der kirchlichen Dienste und die canisianischen Gärten wird ein Basar organisiert, die Besucher können sich an Infoständen informieren und bei einer Burundi-Ausstellung. Ein Kinderprogramm rundet das Angebot ab. Die Eine-Welt-Initiativen nehmen die Umsetzung des globalen Nachhaltigkeitsziels in den Fokus.

Anmeldung zu den Workshops bis 15. Mai im Weltladen, E-Mail afrikatage@weltladen-fn.de.