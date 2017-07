Friedrichshafen Abschlussfeier der Graf-Soden-Schule

Alle Prüflinge der Friedrichshafener Schule haben die Mittlere Reife bestanden. Fast ein Drittel der Absolventen erhält einen Preis.

Nobel muss die Schulzeit zu Ende gehen: Die Mädchen tragen Abendkleider und High Heels, manche Jungs zum schwarzen Anzug sogar eine Fliege. Christian Hele aus der 10 d hat sich eine Krawattennadel zur Brust genommen, er steht in außergewöhnlicher Funktion auf der Bühne. Gemeinsam mit Dunja Yousefvand aus der 10 a moderiert er die Abschlussfeier der Graf-Soden-Realschule im Dornier- Museum, und aus seiner Halbhöhenlage verkündet er dem Publikum zu seinen Füßen: „Sogar die Lehrer sind heute gut gekleidet.“ Entspanntes Lachen.

Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ist ja meist eine sehr spezielle. Meist löst sie sich mit Abgang von der Schule in Wohlgefallen auf. Und so frotzeln auch an diesem Abend die Graf-Soden-Absolventen ausgiebig über ihre „Pauker“ – weil die Schulzeit halt doch irgendwie schön war. Die Pädagogen genießen das wie Lorbeeren: Alle 83 Jungs und Mädchen der vier Abschlussklassen haben sie erfolgreich zur Mittleren Reife geführt. Kein einziger Schüler hat dieses Ziel verpasst. Schulleiterin Iris Engelmann verkündet stolz, dass sie in 49 Abschlusszeugnisse – das ist weit mehr als die Hälfte – die Gesamtnote gut oder sehr gut schreiben konnte. Entsprechend hoch ist der Anteil derjenigen, die einen Preis oder eine Belobigung bekommen.

Für die bemerkenswerten Leistungen scheint es einen schulischen Kompass zu geben. Wonach er sich ausrichtet, auch das machte Engelmann in ihrer Rede deutlich: „Noten sagen über den Menschen nur sehr wenig aus. Sie be schreiben seine schulischen Leistungen, sonst nichts. Jeder Mensch ist einzigartig, und das macht jeden von uns wichtig und wertvoll.“ Wenn man die Rektorin an diesem Abend beobachtet, wie sie immer ihre Schützlinge ins richtige Licht rückt, dann bekommt man eine Vorstellung, worum es ihr und der Schule geht: den jungen Menschen eine emotionale Geborgenheit zu geben, ohne die es keine Lernbereitschaft gibt. „Unsere Rektorin füllte das Schulhaus mit so viel positiver Energie“, stellt auch das Moderatorenpaar anerkennend fest.

Doch es gibt noch mehr Lobesreden. Wie immer, wenn die Zuneigung besonders groß ist, in Form von Gefrotzel. Jeder Lehrer bekommt sein Fett weg. „Sie haben Ihre Stimmbänder bis zum Anschlag getestet, trotzdem hat die 10 b Sie lieb“, heißt es da. Oder: „Sie wollten mich einmal von der Schule werfen, aber ich bin nicht nachtragend.“ Gedankt wird den Lehrern natürlich auch, von jeder Klasse einzeln, manchmal mit symbolischen Präsenten. Eine Klassenlehrerin, „die mal eine kleine Kernschmelze hatte“, erhält Softbälle, mit denen sie künftig ihre Schüler bei falschen Antworten abwerfen könne. Jede Klasse amüsiert das Publikum zudem mit einem Film, den sie aus einer witzigen Perspektive zum Schulalltag gedreht hat.

Als die Absolventen in Viererreihen warten, um ihr Abschlusszeugnis auf der Bühne vom jeweiligen Klassenlehrer in Empfang zu nehmen, leuchtet eine große Tafel auf. Jeder Schüler ist mit Name, Foto und besonderen Leistungen darauf festgehalten. Dazu zählen nicht nur Noten, sondern auch Engagement für die Schulgemeinschaft. Nicht nur die Augen der Schüler glänzen, auch die mancher Lehrer.

Mittlere Reife bestanden

An der Häfler Graf-Soden-Schule haben alle 83 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen die Mittlere Reife bestanden. Es sind dies: Klasse 10 a (Klassenlehrerin: Daniela Schmid): Gabriel Bonenberger, Murat Gümüs (Preis), Tobias Karatay (Preis), Nadeem Rahman (Lob), Marcel Roth (Lob), Chih-Hao Wang (Preis), Percy Wegener (Lob), Joshua Wolferseder, Birhat Yilmazcan, Leonie Brennenstuhl, Laetitia Cucci (Preis), Michelle Hammer, Joy Obst, Elina Schäfer (Preis), Celine Schmidt, Danica Marie Schnor, Arina Sigg (Preis), Anastazija Vekic, Dunja Yousefvand (Lob); Klasse 10 b (Klassenlehrer: Stephan Nonnenmacher): Johnny Adamczyk (Lob), Emre Altas (Lob), Patrick Fränkel (Lob), Oliver Jooß (Preis), Abdullah Kiroglu, Tristan Koenigsaecker (Lob), Max Magel, Viet-Thi Nguyen-Thanh (Preis), Dominik Vinceli, Abdulrahim Winkler (Preis), Kathleen Anselm (Preis), Vanessa Bacik (Preis), Melek Braa (Preis), Celina Daenicke, Kristina Fomenko (Preis), Emily Kira Irtenkauf (Lob), Emna Louati (Preis), Aylin Nowald, Elif Serce (Preis), Tugce Tonga (Lob), Necibe Yeni (Lob), Ilayda Zülam

(Preis);(Klassenlehrerin: Marina Werner): Arif Aktas, Kejdi Cako, Erwin Cernysov (Lob), Jonas Herrmann (Preis), Anthony Lachotta, Alexander Pelzl, Marc Reinhart, Dominik Schneider, Fabian Seitzer (Preis), Nikola Sijakovic, Rizah Spahija, Benedikt Waldinger (Preis), Alissa Bell (Preis), Kejsi Cako, Olivia Anna Erbguth (Lob), Lara Fischer (Preis), Lea Johnscher, Alina Larin (Lob), Maria Serebrjakov, Julia Voigt (Lob);(Klassenlehrerin: Sandra Charles): Enes Basar, Adonis Berati (Preis), Jonas Christof, Martin Effenberger, Felix Fischerkeller (Preis), Marc Aurel Heberle, Christian Hele (Preis), Kürsat Ince, Beqir Mehmeti, Marco Molnar, Tobias Regitz (Lob), Mert Savas, Ahmet Tatarca (Lob), Leon Zimmermann (Lob), Sinem Aytacer, Sirin Gündüz, Jennifer Hewig, Selin Sener, Jessica Steinbock, Eve Stroh (Lob), Cansel Yasar (Lob), Berrin Yildirim. Schulbeste ist Kathleen Anselm. (baf)