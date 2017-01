Friedrichshafen Abschied von den Wise Guys

Bahnhof Fischbach: Die prominenteste deutsche A-Cappella-Band gibt im ausverkauften Bahnhof Fischbach eines ihrer letzten Konzerte. Drei von ihnen werden aber unter dem Namen "Alte Bekannte" weitermachen

Das war es also. Nach 25 Jahren gehen die Wise Guys in Freundschaft auseinander. Es ist eine merkwürdige Situation im Bahnhof Fischbach: Seit acht Jahren waren die Wise Guys nicht mehr in der Stadt. Nun kommen sie endlich wieder und es soll das letzte Mal gewesen sein. Merkwürdig ist das Konzert aber auch aus einem anderen Grund: Der Abschied ist nämlich nur ein halber. Lediglich zwei Urmitglieder steigen aus. Marc „Sari“ Sahr wird für eine Weile daheim den Haushalt regeln, um endlich seiner Frau die Gelegenheit zu geben, karrieremäßig durchzustarten. Und Edzard „Eddi“ Hüneke bereitet sich auf eine musikalische Solokarriere vor – mit Loopstation. „Dann kann er mit sich selbst a cappella singen“, heißt es auf der Bühne. Der verbleibende Rest aber macht weiter, und zwar gemeinsam: „Alte Bekannte“ wird die neue A-Cappella-Gruppe heißen. Mit zwei neuen Bandmitgliedern knüpfen Daniel „Dän“ Dickopf, Nils Olfert und Björn Sterzenbach an die Wise Guys-Zeiten an. Dass man auch bei den Konzerten der „Alten Bekannten“ noch Lieder der Wise Guys hören wird, hat Dän schon angekündigt.

Nur noch „Die Prinzen“, deren Stern aber früh verblasste, haben die deutsche A-Cappella-Szene so geprägt wie die Wise Guys. Die Standards in Sachen Witz, Lässigkeit und Selbstironie gaben die Wise Guys vor, und ohne sie hätte es den gegenwärtigen Boom der puren Gesangsgruppen in Deutschland wohl nicht gegeben. Der Bahnhof Fischbach wäre auch dreimal ausverkauft gewesen, so groß war die Kartennachfrage. Aber anlässlich ihres „kleinen“ Abschieds wollen die Wise Guys auf Tuchfühlung mit ihrem Publikum gehen und buchen kleinere Säle.

Kurz vor Schluss verpassen sie einem alten Lieblingsstück der Fans schon mal eine Frischzellenkur: „Nur für dich“ verliert seine verträumte Melodie. Sari und Nils verwandeln sich hier in rappende Spackos und reimen einen neuen Text an die „Bitch“, die ihnen den Laufpass gab: „Ich hab’ nur für dich meine Wollmütze gewaschen, nahm nur für dich die Hände aus den Hosentaschen. Ich hab’ nur für dich auch mal mein Zimmer aufgeräumt. Nur für dich hab’ ich nachts von dir geträumt“. Das hat, was soll man sagen, wohl nicht ganz gereicht.

Die Wise Guys sind aber nicht nur die Quatschmacher vom Dienst – schon gar nicht in Sachen Liebeskummer, der Dän einst dazu brachte, sein erstes völlig ernsthaftes Lied zu schreiben. Als wär’s eine geistliche Motette, singen die fünf darin vom ratlos Zurückbleibenden, der gern einen Brief schreiben würde. „Tiefes Schwarz, das die Fragen verhüllt / Ein weißes Papier / kariert, Din A 4 / wird ohne Worte langsam zerknüllt.“ Trotzdem: es ist der Wortwitz, aus dem Kreativkopf Dän seine besten Texte schöpft. So markig wie die Donkosaken auf einem Schützenfest lassen die Wise Guys Verse vom (Holz-)Stapel, die bis an die Schmerzgrenze gehen: „Das Sägewerk Bad Segeberg ist der totale Bringer / Im Sägewerk Bad Segeberg hat niemand mehr zehn Finger.“

Dän weiß, was einen guten Text von einem schlechten unterscheidet. Und weil der Name „Wise Guys“ nicht etwa Knaben bezeichnet, die mit der Gabe der Weisheit gesegnet wären, sondern schlichtweg „Besserwisser“ bedeutet, leistet er sich einen besserwisserischen Seitenhieb – auf Tim Bendzko. Aus jedem Autoradio singt Bendzko derzeit: „Ich will leben bis zum letzten Atemzug“. Däns trockener Kommentar: „Tim, ich kann dir versprechen: das wirst du schaffen!“

Schlag auf Schlag singen sich die Wise Guys mal kreuz, mal quer und auch mal chronologisch durch ihre Karriere. Für einen typischen Wise Guys-Song werden die Erfahrungen des Alltags zugespitzt, bis ein Liedtext daraus wird. Wie in diesem Lied über die Deutsche Bahn, mit der Lautsprecherdurchsage des Zugführers: „Bei uns läuft leider oft das Meiste anders als man denkt / Wir haben die Waggons heute falschrum angehängt / Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan /Sänk you for träveling wiss Deutsche Bahn.“

Die Wise Guys kommen nicht nur textlich lässig rüber – in ihrem Loblied auf die „Powerfrau“ surfen die Backgroundstimmen wie die Beach Boys, und vornerum singt Sari aus dem Leben eines Karrierebegleiters am Herd: „Ich hab’ eingekauft und die Betten frisch bezogen / und aus Langeweile alle krummen Gabeln grad gebogen / Jetzt warte ich auf sie und vermisse sie voll /doch ich weiß, dass ich sie im Büro nicht anrufen soll.“ Lustig, dass ausgerechnet er in ein paar Monaten die Bühne gegen den Haushalt eintauschen wird.

Einem hellen Kopf wie Dän, der mit wachen Augen durchs Leben läuft, werden die Themen nie ausgehen. Manche findet er in der eigenen Band, etwa in Gestalt von Björn Sterzenbach. Der ist erst seit 2016 dabei und nicht nur das Küken der Band, sondern auch der kleinste aller Wise Guys. Dän schreibt ihm ein Lied auf den kurzen Leib, der das vermeintliche Manko schlaubergerhaft zum Vorteil erklärt: „Bei kleinen Männern ist’s egal, ob sie beim Pinkeln sitzen / denn auch wenn sie stehend pinkeln, wird es niemals spritzen.“ Da bleibt nur eine Frage offen: Wie das letzte Häfler Konzert der Wise Guys dermaßen spritzig werden konnte.