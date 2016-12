Friedrichshafen Abschied von 2016 mit Böllern und Raketen: Friedrichshafen feiert Silvester

Gestern begann der Verkauf von Silvesterartikeln. Auch in Friedrichshafen müssen die Bürger mit einer verstärken Polizeipräsenz am 31. Dezember rechnen.

Friedrichshafen – Böller knallen, Raketen steigen in allen Farben leuchtend in den Nachthimmel und Menschen liegen sich in den Armen: "Frohes neues Jahr!" Gestern hat der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen. Zum Jahreswechsel wird gerne gefeiert – entweder beim Tanzen auf einer Party oder entspannt mit Freunden und Familie. "Ich selbst mache in der Regel kein Feuerwerk und schaue meistens mit genügend Abstand zu. Das aber auch nur kurz, weil es einfach die Luft verpestet", sagt Judith Lenz. Jedes Jahr kommt sie für Silvester an den See und feiert entweder in Friedrichshafen oder in Ravensburg. "Das Feiern in kleinen Städten ist deutlich schöner als in großen Städten wie Berlin." Der Häfler Holger Ecker macht jedes Jahr ein kleines Feuerwerk, "damit die Kinder auch was zu schauen haben", erklärt er. Deshalb kaufe er neben großen Böllern auch kleine Silvesterartikel für seine Kinder.

Böller und Raketen sind Stress für Tiere

Erika und Jens Peter aus Friedrichshafen brauchen kein Feuerwerk, um ins neue Jahr zu starten. "Wir sind komplett gegen Böller und Raketen, bei uns läuft es ruhig ab", sagt Erika Peter mit einem liebevollen Blick auf ihren Hund. "Tiere leiden unter dem Lärm doch sehr. Sie reagieren schnell gestresst", erklärt die Hundebesitzerin. Zudem sei es eine Zumutung für die Umwelt. Ihr Mann wirft ein: "Das ist rausgeschmissenes Geld. Wegen mir könnte das ruhig mal verboten und das ganze Geld für etwas Sinnvolles ausgegeben werden."

Dass sich der Jahreswechsel für Tiere nicht gerade angenehm gestaltet, betont auch der BUND Friedrichshafen in einer Mitteilung. Der durch die Explosionen verursachte Lärm stellt für Menschen und Tiere eine große Geräuschbelastung dar. Viele Tiere haben ein wesentlich empfindlicheres Gehör als der Mensch und reagieren mit Angst oder Panik. Starke Explosionen können laut Mitteilung zudem ihren Orientierungssinn beeinträchtigen oder Schockzustände auslösen.

Doch natürlich gibt es auch diejenigen, die jedes Jahr aus Gewohnheit zahlreiche Böller knallen lassen. "Der Verkauf von Feuerwerksutensilien läuft immer gut", weiß Michael Danielewski. Er ist stellvertretender Centerleiter des Edeka Baur am Romanshorner Platz. "Wir haben einen extra Verkaufsbereich, in dem nur Feuerwerk verkauft wird", sagt Danielewski. Weil Raketen, Batterien und Co. nur an über 18-Jährige verkauft werden dürfen, wird der Bereich von einem geschulten Mitarbeiter des Marktes beaufsichtigt. "Wir arbeiten nach den gesetzlichen Vorlagen, müssen uns an bestimmte Richtlinien halten und fragen auch gerne nach dem Ausweis", sagt Danielewski. Zudem gebe es Artikel, die das ganze Jahr erhältlich sind, wie beispielsweise Wunderkerzen und Knallerbsen. An Kinder unter zwölf Jahren werden diese Produkte allerdings nicht verkauft. Die Silvesterartikel kosten zwischen 5 und 25 Euro.

So bereitet sich die Stadtverwaltung auf Silvester vor

Auch die Stadtverwaltung bereitet sich auf die letzte Nacht des Jahres vor. "Wir sind mit den Sicherheitsbehörden in ständigem Kontakt, gerade auch im Zusammenhang mit dem anstehenden Jahreswechsel. Gemeinsam haben wir uns auf sicherheitsrelevante Situationen vorbereitet und haben geeignete Maßnahmen ausgearbeitet", gibt die städtische Pressesprecherin Monika Blank auf Nachfrage dieser Zeitung bekannt. Gerade rund um den Bahnhof werde die Polizei verstärkt unterwegs sein. "Wie in ganz Deutschland, ist auch in Friedrichshafen insgesamt erhöhte Achtsamkeit wichtig", betont Blank. Anders als in Städten mit historischer Altstadt und Fachwerkhäusern gebe es in Friedrichshafen keine innerstädtischen Feuerwerksverbote, daher existieren hier keine gesonderten Einschränkungen oder Verbote.

Zum Jahresabschluss findet auf dem See vor dem Graf-Zeppelin-Haus ein farbenfrohes Feuerwerk statt. Zwischen dem Gondelhafen und dem Hafenbahnhof haben Häfler sowie Gäste die Möglichkeit, das Feuerwerk zu sehen und einen stimmungsvollen Rutsch ins neue Jahr zu erleben. Möglich wird dieses Erlebnis durch eine Kooperation der Stadt, der Firma Zehrer sowie der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Leider sind die Wetteraussichten für die Silvesternacht nicht berauschend: "Am Bodensee wird es vermutlich die ganze Nacht neblig sein, sodass es schwer wird, die Raketen zu bewundern", gibt Janina Wendlig vom Wetterkontor Auskunft. Mit bis zu minus 4 Grad Celsius werde es frostig, tagsüber werde es die Sonne ab und zu durch die Wolkendecke schaffen.

Hier steigen die Silvesterpartys Silvesterball im Graf-Zeppelin-Haus: Silvester mit Feuerwerk direkt am Bodensee erleben Besucher im Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Der Abend wird mit Live-Musik von „Agent Six“ begleitet. Karten sind laut Veranstalter noch zu haben. Preis pro Person: 145 Euro. Enthalten sind ein Begrüßungs- sowie Mitternachtssekt, Silvesterbüffet, alle Getränke (ausgenommen Cocktails und Long Drinks) sowie freies Parken in der Tiefgarage des GZH. Informationen im Internet: www.silvesterball-bodensee.de

Der Ball beginnt an Silvester um 22.30 Uhr im Restaurant des Zeppelin Museums. Bei Party-Musik von Dj Pike (House/Charts/Mixed) und einem Mitternachts-Snack können Gäste für 15 Euro ins neue Jahr feiern. Dresscode: Elegante Abendgarderobe mit Maske. Informationen im Internet: www.facebook.com/silvesteramsee Silvester-Bang in der Etage 1: Gemeinsam mit Dj Maaleek feiern Gäste ab 23 Uhr ins neue Jahr. Der Eintritt kostet 7 Euro, inklusive Sektempfang bis 1 Uhr und Häppchen. Tischreservierung im Internet: reservierung@etageeins-fn.de

Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerk

Damit das neue Jahr nicht mit Blaulicht und Martinshorn eingeläutet werden muss, ­haben das Ordnungsamt und die Feuerwehren des Bodenseekreises einige wichtige Hinweise. So gibt es gesetzliche Regelungen, die es zu beachten gilt, bevor das Feuerwerk gezündet wird. Auch die Brand- und Verletzungsgefahr durch Böller und Raketen in der Silvesternacht darf nicht unterschätzt werden.

Gesetzliche Vorgaben: