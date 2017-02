Das Trio um Steven Ellis gibt im bestens besuchten Theater Atrium ein kompromissloses Konzert mit eigener Handschrift. Da trifft Druck auf Köpfchen.

Aus Gitarre, Bass und Schlagzeug kann man eine Panzerfaust bauen. Zumindest, was die markante akustische Durchschlagkraft angeht. Das beweisen Steven Ellis (Gitarre, Gesang), Bernd Ummenhofer (E-Bass) und Gabriel David (Schlagzeug) im proppevollen Theater Atrium. „About Time“ heißt ihre Band, mit der sie heftigen Bluesrock zelebrieren. Ihr Sound rollt so unbeirrbar schwergewichtig geradeaus wie ein altgedienter Hanomag. Das bisschen Kolbenfresser gehört zum Klangbild und macht sich prächtig – fast zweieinhalb Stunden lang.

Viel Druck im Kessel

Roh und direkt ist dieses Konzert im Atrium, das bei Robert Johnson beginnt und bei ZZ Top endet. Zumal Steven Ellis als Sänger ein Säger vor dem Herrn ist. Und der Rhythmusgruppe fehlt es keineswegs an Finesse – aber sie wird so eingesetzt, dass der Druck im Kessel steigt. Dazu geht man schon mal paradoxe Wege: Die Drums klingen dann so luftig und leicht, dass Gabriel David glatt in der Band von Jack Johnson einsteigen könnte – aber Bernd Ummenhofers Bass antwortet mit einem muskulösen und ungemein geschmeidigen Funk. Wenn Steven Ellis über dieses Fundament seine E-Gitarre legt, deren Klang ins grobkörnige Rauschen driftet, dann ist Feuer an der Lunte, der Kopfnicker-Groove wird zu Kinnhaken und auf den Barhockern kleben Leute, die für diese Musik ihren planmäßigen Bus nach Hause sausen lassen.

About Time wollen, dass das Publikum mehr als dicke Ohren mit nach Hause nimmt. Auf jedem Tisch liegt die Setliste aus, mit einigen Hintergrundinfos zu den Stücken. Traditionspflege wird allerdings nicht betrieben – About Time geben den Songs ihre eigene Handschrift. Anstatt etwa Lightnin’ Hopkins’ „Mojo Hand“ als sparsamen Texas Blues zu spielen, versieht die Band den Song mit dem markanten „La Grange“-Riff von ZZ Top.

Psychedelik im Blues

Es geht aber auch ohne das Wuchtbrummensiegel. Das zeigt „Smokestack Lighning“; ausgerechnet dieser Song, von dem man aufgrund zahlloser Coverversionen schon gar nichts anderes mehr erwartet als extrafetten Riff-Blues. About Time bürsten die Nummer gegen den Strich, mit einem eleganten „Pink Panther“-Groove, und Steven Ellis verlegt nicht den Trizeps in seine Stimmbänder, sondern er nölt ähnlich wie Jim Morrison über der sparsamen instrumentalen Basis und spielt dazu auf der Gitarre mit viel Hall psychedelische Unheimlichkeiten – das klingt nach fleischfressenden Pril-Blümchen und wird von Patrick Pfleiderer (Ton) plastisch rübergemischt.

Es wird auch sehr geschichtsbewusst musiziert: Howlin’ Wolfs „Killing Floor“ zum Beispiel klingt sehr deutlich nach den Beat-infizierten Spielarten des britischen Blues der 60er-Jahre, insbesondere nach Cream und der charakteristischen Clapton-Gitarre. Den breitesten Weg gehen About Time bei diesem Song also nicht; sonst hätten sie die berühmte Version von Jimi Hendrix zitiert. Zum Abschluss der ersten Hälfte prescht dann „Rollin’ and Tumblin’ als Gefahrguttransport mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Steppe.

Auch nach der Pause nehmen die kompromisslos eigensinnigen Preziosen kein Ende: In Robert Johnsons „Crossroads“ tönt plötzlich eine Chuck Berry-Gitarre und Jimi Hendrix’ unsterbliches „Voodo Child“ erinnert fast schon an den Stoner Rock der 90er; eine irrsinnige Live-Session mit einer quecksilbrigen Geräuschgitarre wie in Lou Reeds exzessiven Phasen und einem Schlagzeug, auf das Donnergott Thor den Hammer krachen lässt. Danach bitte erst mal ein kleines Wasser an der Bar.

Oder eben „Sister Morpine“ von den Rolling Stones. Morbider als im Atrium kann man das nicht spielen. Steven Ellis zieht die Stimme in schauerlicher Intensität: „Please sister morphine, turn my nigtmares into dreams“; im Ganzen erinnert die Band an Neil Young zur Zeit seiner selbstquälerischen „Tonight’s the night“-Phase. Die Rolling Stones als Ursprung dieses Songs sind quasi ausgelöscht.

Boogie in den Knien

Led Zeppelins „When the Levee breaks“ müsste eigentlich gar nicht mehr gespielt werden; es sind im Laufe des Konzerts ja eh schon alle Dämme gebrochen. Die Band nimmt sich gegenüber des Originals denn auch zurück – und dreht zum Schluss nochmal umso heftiger auf: erst mit „Just got paid“ von ZZ Top mit den beiläufig coolen Watschen-Riffs für die Hörer, und dann mit „Sweet Home Chicago“, das den Beinen Boogie-Sprungfedern implantiert.

Wer die Setliste mit nach Hause nimmt, kann sich daraus den Grundstock einer Bluessammlung aufbauen. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn die Stücke dann ganz anders klingen als bei diesem fulminanten Konzert im Atrium.