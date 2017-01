Friedrichshafen Abiturienten organisieren Neujahrskonzert

Die K2-Schüler am Häfler GZH mobilisieren vor dem Abi-Endspurt alle Kräfte: Am Samstag legten sie ein Konzert hin, das die Ernste Musik vom Barock bis in die Gegenwart führte und auch Gospel und Pop zelebrierte. Hauptorganisator des Ganzen ist Sven Hanagarth.

Vier Trompeten können ganz schön leise sein: den Canzon „La Spiritata“ intonieren sie als filigranes Geflecht. Stimmungsvoll und getragen beginnt „Country Pictures“ von Vasslily Brandt, um dann umso schwungvoller loszulegen. Das Trompeten-Quartett der Musikschule ist zu Gast beim Neujahrskonzert im Graf-Zeppelin-Gymnasium. Außer Chiara Richter besuchen alle Mitglieder das GZG: Vinzenz Wolpold und Rick Hoekstra gehören zum diesjährigen Abijahrgang, Philipp Moore nimmt am vierstündigen Musikkurs teil.

Das Neujahrskonzert hat die K2 des GZG eigenhändig organisiert, trotz Klausuren und Abi-Endspurt. „Wir wollen einen großartigen Abiball veranstalten und dafür brauchen wir Geld“, erklärt Hauptorganisator Sven Hanagarth. „Da wir eine sehr musikalische Stufe sind, dachten wir, wir machen mal etwas anderes.“ Alle K2ler haben mitgeholfen und einen professionellen Konzertabend organisiert: die GZG-Aula ist gestuhlt, gedruckte Programme liegen aus, die Technik funktioniert. In der Cafeteria verkaufen Schüler selbstgebackene Kuchen, Brötchen und Getränke. Aber nicht nur der Rahmen stimmt. Das musikalische Programm spannt einen Bogen von früher Barockmusik über Bach und Beethoven bis zu Klassik des 20. und Pop des 21. Jahrhunderts. „Im gemischten Chor singen natürlich auch andere Schüler mit und wir haben ein paar Gäste, aber das meiste ist K2-Material“, sagt Hanagarth.

Er selbst leitet den gemischten Chor und hat ihm ein eigenes Arrangement auf den Leib geschrieben: „Gospelicious-Prelude“ vom Landesjugendchor lässt er mit einer ruhigen Einleitung von Klavier, Bratsche und Cello beginnen, zu der die Sänger langsam auf die Bühne kommen. Fast unmerklich mischen sich die ersten Stimmen darunter, bis die wortlose Melodie alle erfasst. Der Gospelsong „Down by the riverside“ ist ein überzeugendes Bekenntnis zum Pazifismus. Immer wieder beteuert Solistin Verena Seyboldt mit Verve „I ain’t study war no more“, temperamentvoll antwortet der Chor.

Von Vinzenz Wolpold aufmerksam begleitet, wendet sich Verana Seyboldt der Klassik zu. Ihre geschmeidige, weiche Stimme stürzt sich mühelos in Tonsprünge und aberwitzig schnelle Passagen, wie bei Sergej Prokofjews „Plappermaul“ oder Gustav Mahlers „Wer hat dies Liedlein erdacht?“ Mal innig, mal entschieden interpretiert sie die Arie „Parto parto“ des Sextus aus Mozarts „La Clemenza di Tito“.

Die beiden sind nur zwei der Jugend-Musiziert-Preisträger, die die GZG-Oberstufe in ihren Reihen hat. Ein anderer ist Julius Weiland, der mit dem Ton seiner Bratsche ganz allein die Aula füllt. Bei allen Doppelgriffen und Verzierungen, bei mehreren Stimmen und vielen Stimmungen behält er die klaren Linien im Blick, die Bach in seinen Solosuiten eigentlich fürs Cello geschrieben hat. Eine andere ist Flurina Hüppop, die auf der Posaune einen höchst geschmeidigen „Pink Panther“ hören lässt oder eben Sven Hanagarth, der mit großem Ausdruck den dritten Satz von Beethovens Sonate „Pathétique“ spielt. Mit Beatrice Vaupel nimmt Hanagarth in diesem Jahr am Wettbewerb teil – sie ist als Gast gekommen. Hell, klar und mit zart vibrierten Akzenten bringt sie Brahms- und Schumann-Lieder zum Leuchten.

Den Abschluss ihres Neujahrskonzerts übernimmt die Abiband selbst. „Wir sind eine untypische Besetzung“, sagt Hanagarth – zwölf Musiker, darunter drei Pianisten, viele Bläser, aber keine Gitarre. Seit Mai proben sie zusammen – die Stücke hat Hanagarth für sie umgeschrieben. Jetzt begeistern sie mit Hits wie „Faded“, „Don’t stop believin’“ und „Young hearts“. Frontfrau Lena Ambrosch beeindruckt mit großer Stimme und bekommt Unterstützung – bei „Will Grigg’s on Fire“ übernimmt Rebekka Osterried souverän das Mikro. Nach zwei Zugaben ist das Repertoire erschöpft – vorerst. Bis zum Sommer sollen es noch mehr Stücke werden. Und sie planen schon ein weiteres Konzert, dann vielleicht in der Musikmuschel.