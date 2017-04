Friedrichshafen Abgelegte Schätze wechseln bei der Kleidertauschparty in der Molke den Besitzer

Nicht nur die Initiatioren waren mit dem Verlauf der Kleidertauschparty im Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen zufrieden: Auch etliche Besucher wurden hier fündig.

Kleidertauschparty? Etwas bringen, das vielleicht schon längere Zeit ungenutzt im Kleiderschrank hängt und dafür etwas anderes Schickes mitnehmen? Das hört sich zumindest interessant an. Und wenn man mit seiner Teilnahme auch ein Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie gegen den Konsumwahn setzen kann, umso besser. Sagt sich zum Beispiel Albrecht Kühne, der am Samstagnachmittag aus Ravensburg ins Jugendzentrum Molke gekommen ist. Er hat zwei Pullover und fünf Hosen mitgebracht, die ihm etwas zu groß geworden sind. „Wenn ich dafür eine Hose finden kann, die mir passt und mir gefällt, dann wäre das klasse“, sagt er voller Optimismus.

„Frühjahrsputz im Schrank“ haben auch Eveline Ruh und ihre Tochter Steffi gemacht – und freuen sich darauf, „einfach mal zu kruschteln und zu schauen, was es so alles gibt“. Durchaus mit Erfolg: Wenig später nennt Eveline Ruh ein buntes Tuch und als Accessoires ein Armband und Ohrringe ihr Eigen. „Prima Idee“, finden Philipp Helbig und Zakareya Alkuhili. Die dreizehn- und vierzehnjährigen Jungs haben eher zufällig den Weg in die Molke gefunden. „Man hat genug Zeugs daheim und kann immer was Neues brauchen“, sind sie sich absolut einig.

Genug zu tun hat das Team der Häfler Greenpeace-Gruppe, das die Kleidertauschparty nicht nur initiiert hat, sondern die Kleidungsstücke auch in Empfang nimmt und sortiert. „Es macht einfach Spaß, wenn man sieht, dass Interesse da ist und die Aktion auch so gut angenommen wird“, sagt Amelie Ellegast, die mit dem Verlauf des Nachmittags sehr zufrieden ist. „Eine tolle Mannschaft. Alle arbeiten Hand in Hand“, zeigt sich auch Jugendhaus-Leiterin Karoline von Dewitz sichtlich begeistert.

„Eigentlich sollte es so etwas wirklich öfter geben“, sagt Caroline Lindner, die mit ihren beiden kleinen Töchtern auf der Suche nach T-Shirts, Jacken und Hosen ist. „Mama hat ein paar Sachen mitgebracht und hier gibt es hübsche Sachen zum Mitnehmen“, ergänzt Töchterchen Mia. Zufrieden sind die neunzehnjährige Alisa Wolfinger und ihre um drei Jahre jüngere Schwester Michelle aus Langenargen. Jeden von ihnen hat jeweils acht Teile – Pullis, T-Shirts, Jacken, eine Hose und einen Rock – von zuhause mitgebracht. Gefunden haben sie bis jetzt eine Jacke, einen Pulli in Pink, ein schwarzes Glitzer-Top und T-Shirts. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. „Die Suche geht weiter“, sagen die beiden Mädels lächelnd – und ab geht's wieder zur Kleidertausch-Party.