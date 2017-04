Friedrichshafen/Immenstaad Ab Montag Umleitung wegen B-31-Sanierung zwischen Landratsamt und Fischbach

Wenn auf der viel befahrenen B 31 gebaut und deshalb umgeleitet wird, heißt das immer Ausnahmezustand auf der Umgehungsstrecke. Ab Montag ist es wieder soweit: Stadtauswärts ist die Bundesstraße zwischen Landratsamt und Immenstaad gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Gegenrichtung von Immenstaad kommend ist befahrbar.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten der B 31 zwischen der Kreuzung am Landratsamt in Friedrichshafen nach Immenstaad beginnen am Montag, die roten Klebestreifen kommen von den Schildern runter. Gearbeitet wird auf der rund sechs Kilomter langen Strecke zwischen Landratsamt und Fischbach. Der Verkehr Richtung Westen wird deshalb bis voraussichtlich Freitag, 28. April, 8 Uhr, umgeleitet.

Die Umleitung beginnt an der Kreuzung Maybach-/Hoch-/Albrechtstraße. Von dort wird der Verkehr über die L 328 a nach Schnetzenhausen umgeleitet. Dort teilt sich die Umleitungsstrecke: Fahrzeuge unter 3,80 Meter werden über Spaltenstein und Kluftern nach Immenstaad und wieder auf die B 31 geführt, Fahrzeuge über 3,80 Meter müssen über Unterraderach und Markdorf weiter, da für sie unter der Eisenbahnbrücke zwischen Efrizweiler und Kluftern kein Durchkommen möglich ist. Nachts gilt in den Ortsdurchfahrten der Umleitung in Friedrichshafen Tempo 30.

Der Verkehr Richtung Osten wird neben der Baustelle geführt. Es sind erhebliche Staus zu erwarten.