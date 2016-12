Vielseitiges Programm mit Comedy, Kabarett und Livemusik: Oropax, Hagen Rether, die Wise Guys, Ganes , Uli Boettcher und viele andere machen Station.

Comedy, Kabarett, Livemusik; mit dieser bewährten Mischung geht der Bahnhof Fischbach ins neue Jahr. Gleich der erste Kulturtermin im Bahnhof am 15. Januar ist bereits ausverkauft. Kein Wunder, denn es handelt sich um das Abschiedskonzert der A-cappella-Formation Wise Guys. Zum Trost für alle, die keine Karte mehr bekommen haben, taugt der Auftritt von Füenf am 31. März. Als „Schrott und Hohn in Text und Ton“ qualifizieren die A-cappella-Kollegen der Wise Guys ihre eigene Musik aber zu Unrecht ab. Füenf sind rundum sympathisch, mit tollen Melodien und Texten aus dem Alltag, so wie diesem hier: „Ham die Racker dich geschafft, mit umgeschubstem Apfelsaft – hey, komm ins Bett!“

Zurück in die Swing-Ära geht’s mit den Zucchini Sistaz aus dem Münsterland am 10. März: Das Trio wirkt wie die deutsche Ausgabe der Andrews Sisters in originaler Retro-Garderobe und singt auch so: klangvollendet.

Ganes sind mit ihrem neuen Album „An cunta che“ am 4. Mai im Bahnhof. Darauf entwickelt das Trio aus Südtirol die Melange aus verwunschenen dreistimmigen Gesängen, traditionellem Instrumentarium und Elektronik konsequent weiter. Natürlich wird nach wie vor ladinisch gesungen. Italienisch wird’s dann beim Auftritt des sizilianischen Liedermachers Pippo Pollina und seiner Band am 11. Mai. Wer Pollina noch nie erlebt hat, wird am Ende glauben, ihn schon ewig gekannt zu haben, so sehr lässt er sein Publikum an seinem Leben teilhaben.

Schon jetzt sollte man sich Karten für Uli Boettchers neues Programm „Ü50 – Silberrücken im Nebel“ besorgen, das am 28. April auf die Bühne kommt. Drohte mit „Ü40“ der Elternabend der Kinder, hat sich die Lage an der Front mit über 50 für den Mann gewandelt: die eigenen Eltern gebärden sich seltsam, man selbst fühlt sich verstärkt zu reifem Wein und jungen Frauen hingezogen. Boettcher weiß, wovon er spricht. Und dank dieses Programms weiß es nun auch seine Gattin.

Özcan Cosar hat das alles noch vor, aber auch schon vieles hinter sich. Der Comedian blättert im Programm „Du hast dich voll verändert“ am 17. Februar seinen Werdegang auf: Er war Barkeeper, Zahnarzthelferin (im Ernst!), DJ und Sportlehrer. Ob es das nun gewesen ist, wird das weitere Leben zeigen. Außerdem zu Gast sind Stephan Bauer am 24. März mit seinem Programm „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“, das Springmaustheater Bonn am 1. April mit seiner Impro-Show „Bombastisch romantisch“ und die erstklassige Münchner Lach- und Schießgesellschaft am 6. April mit dem politischen Kabarettprogramm „Wir sind wieder wer“.

Schon am 21. Januar zeigt das Chaostheater Oropax sein bestrickendes neues Comedyprogramm „Faden & Beigeschmack“. Dabei plaudern die beiden Chaos-Brüder nicht nur aus dem Nähkästchen: „Stepp by Steppdecke entstehen auf der Bühne Strickleitern, Wortspielkaskaden, einstürzende Maschenbauten und ein Wollmops.“ Hauptsache, der rote Faden geht nicht verloren!

Ein Höhepunkt ist am 30. April zu erwarten, mit Hagen Rether, einem der schärfsten Kabarettisten Deutschlands. Mit etwas gelangweiltem Habitus sitzt er am Konzertflügel und geht deutschen Absurditäten auf den Grund: „Eigentumsdelikte werden immer noch viel härter bestraft als Personendelikte. Wenn Sie einen Polizisten tätlich angreifen, kriegen Sie bis zu zwei Jahre Haft. Wenn Sie sein Polizeiauto beschädigen, bis zu fünf Jahre.“

So manchen Schaden hat auch Christian Ehring schon angerichtet, der am 10. Juni sein Programm „Keine weiteren Fragen“ präsentiert: Der türkische Präsident ließ im März 2016 wegen Ehrings Lied „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ den deutschen Botschafter einbestellen. Ehring jedenfalls nimmt’s hin wie einen Verdienstorden.

Karten gibt es unter Telefon 8 00/9 99 17 77 und unter ticket.suedkurier.de.