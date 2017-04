Friedrichshafen Ab 24. April: B31 zwischen Friedrichshafen und Überlingen gesperrt

Eine halbseitige Sperrung wegen Sanierungsarbeiten führt zu einer halbseitigen Sperrung der B31 in den Friedrichshafener Stadtteilen Manzell und Fischbach ab 24. April. Die Sperrung soll laut Mitteilung des Landratsamts bis 28. April andauern.

Die B 31 wird ab Montag, 24. April, 6 Uhr, ab der Kreuzung beim Landratsamt bis nach Immenstaad halbseitig in Fahrtrichtung Überlingen gesperrt. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt Bodenseekreis hervor. Fahrbahnsanierungen machen die Sperrung bis voraussichtlich 28. April, zirka 8 Uhr, notwendig.

Schwerpunkt der Arbeiten ist die Ortsdurchfahrt Fischbach. Durch die extrem hohe Verkehrsbelastung und das derzeitige Schadensbild des Fahrbahnbelages sind Anwohner in Fischbach sehr hohen Belastungen durch Verkehr und Lärm ausgesetzt. Die primäre Aufgabe des Straßenbauamtes ist einerseits die Verkehrssicherheit der B 31 zu gewährleisten, andererseits möglichst geringe Eingriffe in den Verkehrsfluss zu nehmen. Aus diesem Grund sei im April 2016 eine Sanierungsweise gewählt worden, die nur der Verkehrssicherheit diente, nicht aber der Lärmminimierung.

Drei Bauabschnitte sind geplant

In einem ambitionierten Projekt will das Landratsamt nun rund 8000 Quadratmeter Asphalt in einer Stärke von 18 Zentimetern abfräsen und in zwei Schichten wieder einbauen lassen. Durch die großen zusammenhängenden Flächen soll nun auch eine Verringerung des Lärms erreicht werden. Das bauausführende Unternehmen Storz werde in drei Bauabschnitten mit Asphaltkolonnen die Sanierungsarbeiten zeitgleich erledigen.

Der Bauablauf ist derzeit so geplant, dass zuerst die nördliche Fahrspur saniert wird. Nach deren Fertigstellung werden die Bauarbeiten auf die südliche Fahrspur verlegt. „Diese hochgesteckte Einbauleistung ist nur bei guter Witterung zu bewerkstelligen“, sagt der Projektverantwortliche im Landratsamt, Stefan Müller. „Wir wollen uns durch diese Maßnahme die Verkehrssicherheit in der Ortsdurchfahrt Fischbach über einen längeren Zeitraum gewährleisten. Optimal wäre es, wenn wir diesen Zustand bis zur Fertigstellung der B 31-Ortsumfahrung Friedrichshafen-West erhalten könnten“, sagt der Leiter des Straßenbauamtes, Tobias Gähr.

Die Sanierungsarbeiten kosten etwa 400 000 Euro und werden vom Bund getragen. Während der Bauzeit muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. „Da vor allem die unmittelbaren Anwohner der B 31 durch die sanierten Fahrbahnschäden mit weniger Lärm belästigt werden, hoffen wir auf Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigung während der geplanten knapp einwöchigen Bauzeit“, sagt Gähr.

Umleitung

Der Verkehr wird laut Mitteilung wie folgt umgeleitet: Kreuzung Hochstraße, Albrechtstraße, Maybachstraße, L 328b in Richtung Schnetzenhausen, über Spaltenstein nach Kluftern, wo es an der Dornierkreuzung zurück auf die B 31 geht. Wegen der Höhenbeschränkung einer Bahnunterführung wird der Verkehr über 3,80 Meter Höhe ab Schnetzenhausen über die Kreisstraße 7742 durch Unterraderach und Markdorf geführt. Der Verkehr aus der Gegenrichtung verbleibt auf der B 31 und wird an der Baustelle vorbeigeführt.