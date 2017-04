Der junge Musiker aus Vorarlberg tritt am 20. April beim Abschlusskonzert des „Klavierfestivals junger Meister“ in Friedrichshafen auf. Im GZH wird er zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz das Klavierkonzert a-moll von Robert Schumann spielen. Darüber hinaus sind an diesem Abend die Pianisten Xingyu Lu und Shaun Choo zu erleben.

Höhepunkte des 12. Internationalen Klavierfestivals junger Meister sind die beiden Orchesterkonzerte in Friedrichshafen am Donnerstag, 20. April und in Konstanz am Freitag, 21. April, mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter ihrem neuen Chefdirigenten Ari Rasilainen. Mit gleich drei Klavierkonzerten gibt es an diesen beiden Abenden ein selten zu erlebendes Hörerlebnis. Xingyu Lu, Gewinner des Rotary Jugend-Musikpreises 2017, wird mit dem Klavierkonzert Nr. 2 g-moll von S. Prokofjew eröffnen. Der ZF-Musikpreisträger des Jahres 2010 Shaun Choo stellt sich dieses Mal dem Klavierkonzert Nr. 2 g-moll von C.Saint-Saens. Nach der Pause gibt es ein Wiedersehen mit Aaron Pilsan. Mit dem ZF-Musikpreisträger des Jahres 2014 haben wir uns im Vorfeld unterhalten.

Aaron Pilsan, gerade in Hannover, bereitet sich, nachdem er am Vortag einen Halbmarathon gelaufen ist, auf das Klavierkonzert in a-moll von R. Schumann für den Auftritt in Friedrichshafen vor. Ab Donnerstag wird in Berlin zusammen mit dem Cellisten Kian Soltani eine neue Duo-CD-Einspielung vorbereitet, die im Sommer stattfinden soll. Dann geht es weiter an den Bodensee für Proben mit den Konstanzern. Ein voller Terminkalender des 22-jährigen Solisten aus Vorarlberg, der mit dem Studium bei Prof. Lars Vogt in Hannover vereinbart werden muss. Und vorbereitet werden müssen Unterricht und Konzerte ja auch noch. So schwankt Pilsans tägliche Übungszeit zwischen drei Stunden (auf Reisen) und sieben Stunden. Dies erfordert ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin, das er seit seinem Studienbeginn im Alter von zwölf Jahren bei Prof.

Karl-Heinz Kämmerling aufbringt. Der Lohn für diese kontinuierliche Arbeit zeigt sich in zahlreichen Preisen, wie zum Beispiel beim ZF-Musikpreis. Hier erinnert sich Pilsan an die immense Arbeit, drei gegensätzliche Programme genauestens vorzubereiten. Über das Preisgeld hat sich der damals 19-Jährige natürlich auch sehr gefreut.

Bei den vielen Klavierabenden als Gewinner des „Echo“ Klassik-Preises „Rising Star“ der Saison 2014/15 in europäischen Konzertsälen waren besonders das Concertgebouw Amsterdam, das Palais des Beaux Art Brüssel und das Konzerthaus Wien sehr beeindruckend. Er lernte das Leben aus dem Koffer, lernte auch, ein Programm mehrfach hintereinander zu spielen und Frustrationen zu bewältigen, wenn manchmal nur wenige Zuhörer kamen.

Sehr geehrt fühlt sich Pilsan, dass er seit 2012 durch Auftritte bei der Schubertiade in Hohenems sehr gefördert wird. Klavierkonzerte mit Orchester, Kammermusik mit wechselnden Ensembles, Begleitung oder Solo-Recitals stehen bei ihm gleichberechtigt auf dem Programm. Besonders in der Erarbeitung mit einem oder mehreren Partnern liebt der Pianist die Diskussion, die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Musikstück.

Werke von Robert Schumann begleiten Pilsan schon sehr lange. Seine beiden Lehrer, zuerst Kämmerling und jetzt Vogt, sind große Schumann-Anhänger. Die Herausforderungen beim Klavierkonzert von Schumann, das in Friedrichshafen zur Aufführung kommt, beschreibt er so: „Das Stück hat keinen eigentlichen Beginn, fängt eigentlich mittendrin an. Wie bei einem Filmschnitt wird man hineingeworfen in den Wahnsinn. Die große Unruhe, die rhythmischen Verschiebungen mit dem Orchester sind nicht so einfach zu meistern. Hinzu kommen die bei Schumann üblichen sehr schnellen Charakterwechsel. „Der technisch anspruchsvolle dritte Satz soll im ‚festlichen’ Tempo eng nach den Vorgaben des Komponisten und nicht zu schnell gestaltet werden, aber natürlich auch zum virtuosen Schluss führen.“

Das Konzert in Friedrichshafen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz sowie den Pianisten Xingyu Lu, Shaun Choo und Aaron Pilsan ist am Donnerstag, 20. April, 19.30 Uhr im GZH. Karten von 56 Euro bis 26 Euro (Schüler/Studenten 20 und 14 Euro) unter Telefon 0 75 41/28 84 44.