Friedrichshafen Ärger über Strafzettel bei Parkverstößen

Dienstleister und Handwerker in Friedrichshafen fordern von der Stadt mehr Ausnahmeregelungen zum Parken. Sie fühlen sich teilweise regelrecht von den Ordnungshütern verfolgt. Die Stadt bietet Sondergenehmigungen, doch die Betroffenen beklagen, dass diese ins Geld gehen. Zudem sei die Parksituation in der Innenstadt besonders schwierig. Betroffene haben sich jetzt zum Erfahrungsaustausch getroffen.

"Ich habe wegen zwei, drei Minuten einen Strafzettel kassiert, ich saß sogar noch im Auto", sagt Achim Bochler, der in Markdorf eine Firma für Bedachungen hat. Sein Anhänger hatte teilweise in den Gehweg geragt. "Mir haben die Ordnungshüter in Friedrichshafen sogar ein Knöllchen verpasst, während ich die Weihnachtsbeleuchtung für die Stadt aufgehängt habe", erzählt Hartmut Rieder, Geschäftsführer bei Elektro Gerlach. Und so geht es weiter an diesem Donnerstagmorgen, an dem die ASL Bodensee zum Treffen der Handwerker eingeladen hat, um darüber zu beraten, wie man das Problem mit den Knöllchen angehen könnte.

Jeder hat mehrere dieser Knöllchengeschichten auf Lager. Handwerker und Dienstleister sind sauer, weil sie sich von der Stadt im Stich gelassen und von den Ordnungshütern regelrecht verfolgt fühlen. "Hier geht es nicht um die Knöllchen für zu schnelles Fahren, Behinderung anderer im Straßenverkehr, sondern einzig und allein um die Knöllchen, wenn die Handwerker auf den Gehwegen parken müssen, da es keine Alternative gibt", sagt ASL-Mitarbeiterin Angelika Kussmann.

Die Stadt insistiert in einer Stellungnahme: "Handwerker müssen nicht auf den Gehwegen parken ... Nach den Erfahrungen des Gemeindevollzugsdienstes haben wir eher den Eindruck, dass sich das Gehwegparken als einfachste Möglichkeit eingebürgert hat. In aller Regel gibt es rechtmäßige Alternativen. Sofern nicht ausnahmsweise durch Verkehrszeichen verboten oder eingeschränkt, ist ein Parken auf der Fahrbahn erlaubt." Die Straßenverkehrsordnung enthalte keinen Ausnahmetatbestand für Handwerker. Gehwegparken sei auch kein Kavaliersdelikt.

Thomas Natzke bezahlt die Knöllchen seiner Mitarbeiter. "Das Problem ist, dass ab dem elften Knöllchen ein Bußgeldbescheid kommt, dann wird ein Verfahren eingeleitet, das gibt Punkte in Flensburg und es geht so weit, dass sie mir irgendwann den Führerschein abnehmen", berichtet er. Aus der Stadtverwaltung heißt es: "Generell haben wir sehr handwerkerfreundliche Regelungen." Für die Fußgängerzone Friedrichshafen erhalten Handwerker einen 10er-Block Ausnahmegenehmigungen für 50 Euro. Außerdem wurde auf Initiative der Stadt Friedrichshafen vor Jahren ein überregionaler Handwerkerparkausweis eingeführt, der überall außerhalb der Fußgängerzonen gilt. Dieser kostet 100 Euro, jeder weitere 75 Euro. Hartmut Rieder hat vier dieser großen Genehmigungen, die jeweils in vier verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden dürfen, aber nicht gleichzeitig. Das mache die Sache kompliziert. Das Innenstadtproblem ist damit auch nicht gelöst. Er braucht die Zehnerblöcke, weil er täglich mit fünf oder sechs Fahrzeugen zu seinen 40 Kunden in der Innenstadt muss. Das geht ins Geld.

Die Kosten auf Kunden oder Mitarbeiter umzulegen, ist für keinen der Handwerker eine Alternative. Stattdessen wollen sie mit den Gemeinderäten und der Innung das Gespräch suchen und notfalls in vier oder fünf Wochen mit Transparenten vor dem Rathaus protestieren. "Wir geben nicht auf, bis wir eine Lösung haben, und wenn es fünf Jahre dauert", sagt Marion Wagner. In Überlingen, so die Überzeugung der Versammelten, seien Verwaltung und Ordnungsdienst viel toleranter gegenüber dem Handwerk. Die Stadt Friedrichshafen kommentiert: "Hilfreich wäre es, wenn Betriebsinhaber ihre Mitarbeiter für dieses Thema sensibilisieren und klar machen, dass Gehwegparken eben keine Alternative ist. Dann kommt es nicht mehr zu Verwarnungen. Das wäre auch ganz in unserem Sinne."

Erfahrung mit Knöllchen

Beim ersten "Treffen der Handwerker" auf Einladung des Dienstleisters ASL Bodensee tauschten sie ihre Erfahrungen aus: ASL-Agenturleiterin Marion Wagner, Hartmut Rieder Geschäftsführer von Elektro Gerlach in Friedrichshafen, Agnes Schütze vom Hausmeisterservice Schütze in Oberteuringen-Bitzenhofen, Markus Weber, Inhaber der Firma Fensterbau Weber, Sascha Höfle von der Firma Thumm Bautrocknung in Meckenbeuren, Achim Bochtler von Bedachungen Bochtler in Markdorf und Thomas Natzke, Inhaber des Hausmeisterservice' Natzke in Friedrichshafen.

Die Handwerker sammeln weitere Erfahrungsberichte von Kollegen. Kontaktperson ist Marion Wagner, Müllerstraße 12/1, 88045 Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/37 12 12.