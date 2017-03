Friedrichshafen ADFC-Kreisversammlung: Rückblick und Ausblick auf zwei Rädern

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf viele Veranstaltungen anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads standen im Mittelpunkt der Kreisversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) am Donnerstag im Claude-Dornier-Zimmer des GZH.

Zur Einstimmung auf den Bericht des Vorstands referierte Lea Heinrich vom Institute for Economic Research & Consulting der ZU über den Versuch, das Elektro-Lastenrad als alternatives Fortbewegungsmittel im Bodenseekreis zu etablieren.

"Von jeder Seite wird Bereitschaft signalisiert, aber keiner will es umsetzen", war ihre ernüchternde Bilanz nach dem Feldversuch in Herne im Rahmen des Projektes "Klimafreundlicher Wirtschaftsverkehr in Kommunen als Beitrag zur Energiewende" und ihrer Machbarkeitsstudie für die Bodenseeregion. Neben Nutzungsbarrieren in der Infrastruktur – zu schmale Radwege, Engstellen und fehlende Parkmöglichkeiten für die wertvollen Räder – sind es versicherungstechnische Hürden, die das Verleihen von Lastenräder an Kunden durch den Einzelhandel erschweren. Hinzu kommt, dass staatliche Förderung von E-Lastenrädern nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes E-Mobility möglich ist. "Wir sollten uns überlegen, wie ein solches Konzept aussehen könnte", schlug Kreisvorsitzender Karl Honnen vor und ging nach kurzer Pause zur Tagesordnung über.

"Im Vergleich zu anderen Vereinen wachsen wir", stellte er anhand der positiven Mitgliederentwicklung fest. So kamen im vergangenen Jahr 880 Mitglieder in den Genuss von 38 Halb- oder Ganztages- sowie 15 Feierabendtouren und radelten damit insgesamt 32 260 Kilometer ab. Ein Arbeitskreis "Rad Asyl" machte in zahlreichen Schulungen Geflüchtete für den Radverkehr in Deutschland fit.

Auch in diesem Jahr wird es zusätzlich zu einer Ausstellung "200 Jahre Fahrrad" im GZH, wieder zwei Gebrauchtmärkte, zahlreiche Workshops und Infostände und ein umfangreiches Tourenangebot geben. Neben Informationen über den Kreistagsbeschluss des Radverkehrskonzepts für den Bodenseekreis wurden für Friedrichshafen und die Kommunen von Markdorf bis Überlingen mit ihren spezifischen Projekten, Entwicklungen und Problemen des Radverkehrs beleuchtet. Kritik wegen fehlender Rampen am Stadtbahnhof und dem Chaos auf dem Bodenseeradweg entlang der Karlstraße in Friedrichshafen, Enttäuschung darüber, dass die B 467 alt Tettnang-Gießenbrücke nicht dauerhaft zum Radweg gemacht wird, aber auch viele positive Entwicklungen und Radwegplanungen kamen zur Sprache.

Zur Delegiertenwahl für die Teilnahme an der ADFC-Landesversammlung standen zwei Kandidaten fest: Karl Honnen und Fritz Jähnichen. Beide wurden einstimmig gewählt, den Kreisverband am 1. April in Mannheim zu vertreten.