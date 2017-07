Friedrichshafen 97 neue Wohnungen im Allmand-Carré

Im Allmand-Carré in Friedrichshafen hat die Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis 97 Wohnungen geschaffen, darunter 38 betreute Seniorenwohnungen und eine Seniorenwohngemeinschaft. Bei einem Tag der offenen Tür am 21. Juli können Interessierte das Carré von 13 bis 17 Uhr besichtigen.

Friedrichshafen – Die Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis (KBG) hat das Grundstück des ehemaligen Finanzamts in Friedrichshafen vor mehr als zehn Jahren erworben. Inzwischen hat sie in diesem Allmand-Carré 97 Wohnungen gebaut. Gestern hat Architekt Thomas Hirthe stellvertretend den Schlüssel an den ehrenamtlichen Stellvertreter des Häfler Oberbürgermeisters und KBG-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Sigg übergeben.

Andreas Lingk, kaufmännischer Vorsitzender der Bruderhaus-Diakonie, erklärte: "Schon damals hatte man die Idee, hier ein besonderes Projekt entstehen zu lassen." Nach vielen Gesprächen mit Institutionen und Ideengebern sei es dem Dienststellenleiter der Bruderhaus-Diakonie, Diakon Ulrich Gresch, gelungen, sich bei der Planung eines neuen Wohnquartiers mit vielen Unterstützungsmöglichkeiten einzubringen. So sind im Allmand-Carré unter anderem 38 betreute Seniorenwohnungen und eine Seniorenwohngemeinschaft mit zehn Plätzen entstanden. Jede der Seniorenwohnungen kann bei Bedarf mit Assistenztechnologie nachgerüstet werden. In der Grundversorgung ist ein 24-Stunden-Hausnotruf inbegriffen.

Die Seniorenwohngemeinschaft, die erste dieser Art in Friedrichshafen, besteht neben den Gemeinschaftsräumen aus zehn Zimmern im Erdgeschoss, die über behindertengerechte Badezimmer und Terrasse verfügen. Geplant ist, dass hier acht Senioren und zwei junge Erwachsene einziehen, die einen Teil der Miete über Hilfsdienste finanzieren. Doch während die jungen Mieter, ein Student der Zeppelin-Universität und eine angehende Krankenschwester, bereits zugesagt haben, gibt es bei den Senioren zwar mehr als 30 Interessenten, aber wegen bestehender Skepsis noch keinen Mietvertrag.

Für das reibungslose Miteinander und das Management der Alltagsbegleiter und Hilfsdienste ist Quartiermanagerin Caroline Bucher verantwortlich. Diakon Ulrich Gresch erklärte: "Sie ist für drei Jahre aus Mitteln der Fernsehlotterie finanziert." Er freute sich, dass die Senioren in ihren Wohnungen, die über alle vier Blöcke verteilt sind, ein Höchstmaß an Autonomie bewahren. Denn das Maß der Unterstützung kann von den Bewohnern individuell bestimmt werden und wird in Form eines Hilfemix' erbracht. Ziel sei es, Jung und Alt zusammenzubringen und die gegenseitige Unterstützung im Rahmen eines Solidaritätsmodells zu fördern.

Ergänzend befindet sich eine evangelische Diakoniestation im Allmand-Carré. Ein großer Gemeinschaftsraum, der Allmand-Treff, soll niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten für alle Bewohner in der Nordstadt schaffen. Fest geplant sind Senioren- und Wirbelsäulengymnastik in Kooperation mit der Volkshochschule, Ernährung im Alter oder ein Vortrag über Demenz. Gresch erläuterte: "Unsere Vision ist ein günstiger Mittagstisch und ein Café-Angebot, zu dem auch alte Menschen, die oft einsam zuhause leben und nur wenig Geld zur Verfügung haben, kommen können." Schon jetzt hätten Anwohner angeboten, ihre Fähigkeiten und ihre Zeit hier einzusetzen. "So kann Nachbarschaft gelingen", freute sich der Diakon.

KBG-Aufsichtsratsvorsitzender Edwin Weiß erklärte: "Das ganze Quartier hat eine unschätzbare Aufwertung erfahren. Mit der Architektur ist den verantwortlichen Planern ein städtebaulicher Volltreffer gelungen." Geistliche Impulse kamen von Codekan Gottfried Claß, der in Vertretung beider Kirchen gekommen war. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Flöten-Ensemble der Bonhoeffer-Kirchengemeinde.

Wohnen im Allmand-Carré

Im Allmand-Carré ist in Friedrichshafen die erste Wohngemeinschaft für Senioren entstanden. Sie bietet Platz für acht Senioren sowie zwei junge Erwachsene. Jedes der Einzelzimmer hat ein behindertengerechtes Bad und eine Terrasse. Insgesamt wurden im Allmand-Carré 97 Mietwohnungen gebaut, von denen 38 als barrierefreie Seniorenwohnungen mit Service konzipiert sind. Die anderen Appartements sollen an Alleinstehende und Familien vermietet werden. Wahlleistungen, die gesondert abgerechnet werden, sind Mahlzeitenservice oder Mittagstisch, Reinigungsservice, Fahrdienste sowie Pflege- und Betreuungsleistungen. Die Begegnungsstätte Allmand-Treff soll Treffpunkt für alle Menschen im Stadtteil werden. Das Allmand-Carré befindet sich in der Allmandstraße 18.

Kontakt: Quartiersmanagerin ist Carolin Bucher von der Bruderhaus-Diakonie, Tel. 0 75 41/92 26 56, E-Mail carolin.bucher@bruderhausdiakonie.de.

