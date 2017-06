Friedrichshafen 965 Aussteller bei Outdoor-Messe

Die Outdoor-Messe findet 2017 erstmals in ihrer Geschichte früher im Jahr statt. Auswirkungen auf die Aussteller-Zahl habe das jedoch nicht, so die Messe Friedrichshafen.

Von Sonntag, 18. bis Mittwoch, 21. Juni öffnet die nach eigenen Angaben "weltweite Leitmesse der Outdoor-Branche" in der Messe Friedrichshafen ihre Türen. Allerdings ausschließlich für Fachpublikum, also Hersteller und Händler, und nicht für Endverbraucher. Die Anzahl der Aussteller ist – trotz des früheren Messetermins – nahezu identisch mit der vom Vorjahr: 965 Unternehmen aus der ganzen Welt sind laut Veranstalter angemeldet.

"Es gab eine deutliche Mehrheit in der Branche, die uns klar signalisiert hat, dass die Geschäfte früher im Jahr getätigt werden und unser bisheriger Juli-Termin zu spät sei", erklärt Frank Gauß, Pressesprecher der Messe. Anders als die Schwester-Messe Eurobike habe die Outdoor allerdings nicht mit schwindenden Aussteller-Zahlen zu kämpfen. "In diesem Jahr sind fünf Aussteller mehr dabei, als im Vorjahr", so Gauß. Dass die Outdoor in den kommenden Jahren ebenfalls die Türen für Endverbraucher öffnet, glaubt er nicht.