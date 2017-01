Friedrichshafen 9000 Schlittschuhläufer nutzen Eisbahn in Friedrichshafen

Kurz vor Abschluss der Eislaufsaison auf dem Romanshorner Platz in Friedrichshafen ziehen Stadt, Stadtmarketing und Betreiberfirma eine postive Bilanz.

Eislauffreunde können noch bis Sonntag, 8. Januar, ihre Runden auf der Eisbahn auf dem Romanshorner Platz drehen. Dann heißt es wieder Abschied nehmen vom Eisvergnügen. Stadt, Stadtmarketing und die Firma Interevent als Betreiber der Eisbahn sind mit dem Erfolg der Saison zufrieden.

Die Eisbahn hat sich nach Angaben der Stadtverwaltung absolut etabliert. Besonders das Zusammenspiel mit der Bodensee-Weihnacht funktioniere hervorragend. Rund 9000 Schlittschuhläufer nutzten die Möglichkeit laut Mitteilung vom Mittwochabend bislang, knapp zehn Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Begünstigt wurde das Besucherplus durch das trockene Winterwetter im November und Dezember. Auffällig sei, so die Stadt weiter, dass die Eisbahn besonders unter der Woche an Beliebtheit gewonnen hat.

Häufig waren auf der Eisbahn Eltern mit ihren Kindern an der Hand unterwegs, die zwar noch etwas wacklig auf den Beinen waren, aber trotzdem ausgelassen über das Eis schlitterten. "Wir waren in diesem Jahr zwei Mal auf der Eisbahn", sagt Nicole Schneiderbeck, "Es ist für die Kinder sehr schön." Für ihren achtjährigen Sohn Jano ist es die zweite Saison auf dem Eis. "Schlittschuhfahren gefällt mir gut", sagt er. Häflerin Alexia Muhtean ist zum dritten Mal auf der Eisbahn. "Ich habe dieses Jahr damit angefangen und es macht wirklich Spaß", erzählt die Elfjährige. "Einmal mehr war die Eisbahn ein Besuchermagnet für Kinder und Jugendliche, deren Anteil an den Läufern bei über 80 Prozent liegt. Allein über 400 Schüler sind im Rahmen des Schulunterrichts zum Schlittschuhlaufen gekommen", freut sich Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH. Auch bei den Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen, die vom Stadtwerk am See organisiert wurden, war die Beteiligung mit 56 angemeldeten Teams deutlich höher als im vorigen Jahr.

Geöffnet ist die Eisbahn noch am heutigen Samstag, 10 bis 21 Uhr, sowie am morgigen Sonntag, 10 bis 19 Uhr.