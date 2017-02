Friedrichshafen/Immenstaad 90-minütige Straßensperrung nach Unfall auf der B 31

Bei einem Auffahrunfall auf der B 31 zwischen Immenstaad und Fischbach ist am Donnerstagabend eine Person leicht verletzt worden. Die Straße musste für rund 90 Minuten gesperrt werden, es kam zu langen Staus.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Industriegebietes zwischen Immenstaad und Fischbach. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein mit seinem Opel in Richtung Friedrichshafen fahrender 42-Jähriger fuhr so stark auf den VW eines vor einer rot zeigenden Ampel wartenden Gleichaltrigen auf, dass dieser auf den vor ihm stehenden Renault und dieser wiederum auf den Opel davor aufgeschoben wurde. Beim Versuch, durch ein Ausweichen nach links einen Auffahrunfall abzuwenden, streifte der 42-Jährige mit seinem Opel den Sprinter eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Während vier der beteiligten Fahrzeuge auf der Fahrbahn stehen blieben, wurde der 42-Jährige mit seinem VW in den rechten Straßengraben abgewiesen. Er erlitt leichte Verletzungen, die nach Polizeiangaben durch die Auslösung des Airbags entstanden sein dürften, und einen Schock. Einsatzkräfte der Feuerwehr Immenstaad leuchteten die Unfallstelle aus und reinigten die Fahrbahn. Mehrere Abschleppunternehmer schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab.