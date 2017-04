Friedrichshafen 90 Krippen- und Kindergartenkinder sind bisher unversorgt

Derzeit laufen noch die Planungen, doch es zeichnen sich schon große Engpässe bei der Kinderbetreuung im Häfler Westen ab. In Kluftern sollen nun Notcontainer aufgebaut werden, um mehr Kinder betreuen zu können.

Carina Steins Sohn ist gerade mal vier Wochen alt, und trotzdem hat sie ihn bereits für einen Kindergartenplatz in drei Jahren angemeldet. Die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats (GEB) Kindertagesstätten weiß, wie es läuft. "Man muss sich sehr frühzeitig kümmern, sonst kann es sein, dass man Fahrtwege in Kauf nehmen muss oder leer ausgeht", sagt sie.

So wie rund 90 Kinder zwischen einem und drei Jahren, die bisher bei der Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2017/2018 unversorgt geblieben sind, darunter 50 Flüchtlingskinder. "Wer da nicht auf eine Oma oder eine Tagesmutter zurückgreifen kann, ist aufgeschmissen", sagt Stein. Sie geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Kinder, die ohne Platz sind, noch viel höher ist. Viele Eltern würden sich dann doch irgendwie arrangieren, statt ihren Rechtsanspruch einzufordern und einzuklagen. "Die Situation in Friedrichshafen mag in Bezug auf den Personalschlüssel etwas besser als in anderen Kommunen sein", sagt Stein, "trotzdem ist jedes unversorgte Kind ein großes Problem, das gelöst werden muss."

Bereits Ende Januar war zentraler Anmeldeschluss im Online-Portal Little Bird, wo Eltern drei Wünsche für Plätze in Krippen, Kitas und Kindergärten angeben können. Derzeit laufen die Bedarfsplanungen im Amt für Bildung, Familie und Sport und bei den verschiedenen Trägern. Da im Portal Mehrfachnennungen möglich sind, musste nun bei der Trägersitzung erstmal eruiert werden, welche Kinder in welche Einrichtung kommen, wo Geschwisterkinder Vorrang haben und wie viele Krippenkinder in den Ü-3-Bereich rutschen. Von den 90 Kindern, die jetzt noch unversorgt auf der Warteliste stehen, wollen rund 20 einen Krippenplatz.

"Die Gründe dafür, dass noch Kinder unversorgt sind, sind vielfältig und es liegen meist noch ungeklärte Sachverhalte zugrunde", erläutert Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. In etlichen Fällen müsse noch Rücksprache mit den Eltern gehalten werden, ab wann das Kind betreut werden soll – und ob die Eltern auch bereit wären, in eine andere Einrichtung zu gehen. "Im gesamten Stadtgebiet von Friedrichshafen bestehen nach wie vor noch ausreichend freie Plätze in Kindertageseinrichtungen. Ziel ist es selbstverständlich immer, den Eltern ihre Wunschkita zu ermöglichen", sagt Kreuzer. Die Zumutbarkeit liege hier aber bei 30 Minuten Fahrzeit (Auto oder Nahverkehr) oder zwölf Kilometer einfache Fahrstrecke.

Es ist keine Überraschung, dass es vor allem im Häfler Westen eng wird. Der Gesamtelternbeirat macht Jahr für Jahr auf den Missstand aufmerksam, zuletzt durch einen offenen Brief anlässlich des Kindergartenbedarfplans 2016/2017. "Insbesondere im Westen der Stadt wird sich der Bedarf in den kommenden Jahren vermutlich noch verschärfen", schreibt der GEB darin. Eine Situation, die längst eingetroffen ist. Die Kindergärten in Fischbach, Schnetzenhausen, Efrizweiler und Kluftern sind voll belegt. Wer dort in einem der Neubaugebiete einen raren Bauplatz oder eine Wohnung ergattert, schaut bei der Suche nach einem Kindergartenplatz oft in die Röhre. "Die Eltern müssen sich dann ins Auto setzen und fahren," sagt GEB-Vorsitzende Stein.

Den Engpass im Westen bestätigt auch die Stadtverwaltung, Trägerin der Kindergärten Kluftern und Efrizweiler. "Für Kluftern und Efrizweiler ist aktuell geplant, die Platzzahlen kurzfristig zu erhöhen. Zum einen mit einer zunächst temporären Lösung (Modulbauweise), zum anderen gegebenfalls mit der Einrichtung eines Waldkindergartens", erklärt Kreuzer. Bei der "temporären Lösung" handelt es sich um Container, deren Standort derzeit durch das Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung Kluftern geprüft wird.

Aktuell läuft außerdem eine Elternumfrage im westlichen Stadtgebiet. Die Ortsverwaltung Kluftern sowie das Amt für Bildung, Familie und Sport haben alle Eltern von Kindern zwischen null und sieben Jahren in Kluftern, Fischbach und Schnetzenhausen angeschrieben, berichtet Kreuzer. Sie sollen dabei auch angeben, ob sie ihr Kind in einen Waldkindergarten geben würden. "Mitte Mai werden die Rückmeldungen ausgewertet und aufgrund dessen entschieden, ob eine ausreichende Nachfrage vorliegt. Wenn dies der Fall ist, wird eine mögliche Umsetzung geprüft", erläutert Kreuzer. Für eine städtische Kita in Fischbach liegen der Verwaltung bereits Machbarkeitsstudien vor. "Hier werden die weiteren Planungen aufgenommen, wobei diese unabhängig vom Workshopverfahren Eisenbahnstraße erfolgen", so Kreuzer.

