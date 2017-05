Friedrichshafen 90 Jahre Strandbad Friedrichshafen: Tausende feiern und schwitzen bei 30 Grad im Schatten

Auch so wären viele Häfler und Gäste am Wochenende am Wochenende ins Hälfer Strandbad gekommen, aber aus besonderem Anlass kamen einige mehr: Zum 90-jährigen Bestehen des Strandbads gab es einige Aktionen. Mutige suchten bei 19 Grad Wassertemperatur Abkühlung im Bodensee.

Die Sonne scheint und das Thermometer erreicht die 30-Grad-Marke. Selbst der Bodensee misst am Sonntag schon 19 Grad. Ein Grund für viele Häfler und Gäste, ins Friedrichshafener Strandbad zu gehen. Noch ein Argument ist der 90. Geburtstag des Bades. "Wir wussten, dass heute Jubiläum ist und es einige Aktionen gibt. Doch ansonsten wären wir auch gekommen", sagt Martin Szczansny. Er gehört mit seiner Familie zu den Stammgästen des Strandbades. "Im Sommer sind wir sehr oft hier. Natürlich ist es besonders schön, dass es heute für die Kinder einige Angebote, wie zum Beispiel die Hüpfburg gibt", findet der Häfler. Auch seine fünfjährige Tochter Mia freut sich über den Tag am See und erzählt stolz, dass sie bereits zwei Schwimmabzeichen – den Frosch und das Seepferdchen – hat.

Neben der Möglichkeit, im Bodensee zu schwimmen, hat das Strandbad einige Aktionen für den besonderen Tag vorbereitet. So gibt es für die Kinder einen Tanzworkshop, musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Kluftern sowie eine Hüpfburg und weitere Spielgelegenheiten. Morena Armieri und Jamal Hussein probieren sich gerade an einem lebensgroßen Vier-Gewinnt-Spiel, das direkt neben der Hüpfburg aufgebaut ist. "Wir haben uns gedacht, dass wir einen schönen Tagesausflug an den Bodensee machen", erzählen die Stuttgarter. Beiden gefalle es am Bodensee und besonders in Friedrichshafen sehr gut.

Eine weitere Aktion, die sich die Stadt anlässlich des 90. Geburtstages ausgedacht hat, ist ein Gewinnspiel: Jeder Badegast bekommt beim Kauf einer Eintrittskarte eine Losnummer. Gewinnen kann man Schwimmnudeln, Gutscheine für Badescheckkarten im Wert von jeweils 30 Euro, Handtücher, Kühltaschen und mehr.

Mara Förster liegt gemeinsam mit ihren Freundinnen Murielle Raible und Evelyn Rilling in der Sonne. "Es ist krass, dass es das Bad schon so lange gibt. Wirklich eine Tradition", findet die 19-Jährige. Von kein auf komme sie regelmäßig her: "Ich bin hier quasi aufgewachsen." Für Rilling ist ein Tag am See wie Urlaub, "einfach ein prima Ausgleich zum stressigen Alltag." Die drei Freundinnen kommen alle aus der Umgebung und sind im Sommer so oft es geht am See. "Wir sind einfach Seekinder", sagt Raible.

Nicht zum Spaß im Strandbad sind Florian Maier und Markus Gröner. Beide sind dafür verantwortlich, dass niemand im Wasser in Gefahr gerät. "Heute ist echt viel los", findet Maier, der als Fachangestellter bei der Stadt arbeitet. Gröner mache den Rettungsdienst "nur als Nebenjob".

Heute mit mehr Grün