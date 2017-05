vor 1 Stunde Andreas Ambrosius Friedrichshafen 80 Jahre alte Fahrradfahrerin erleidet lebensgefährliche Kopfverletzungen

Mit dem Rettungshubschrauber ist eine 80-jährige Radfahrerin in eine Klinik geflogen worden, nachdem sie sich bei einem Unfall am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Löwentalunterführung sehr schwere Kopfverletzungen zugezogen hat.