Friedrichshafen 74 Aussteller bei Berufsinfobörse dabei

Wie geht es nach der Schule weiter? Informationen für Schüler, Eltern und Lehrer bietet die 16. Berufsinfobörse, die am 8. Februar in der Droste-Hülshoff-Schule im Beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen stattfindet. 74 Aussteller haben sich dazu angemeldet, so viele wie noch nie. Im Rahmenprogramm werden Vorträge und Workshops angeboten. Veranstaltet wird die Börse von der Droste-Hülshoff-Schule und ihrem Förderverein sowie vom Landratsamt Bodenseekreis.

Hier sind Schüler, die sich in einer beruflichen Orientierungsphase befinden, an der richtigen Adresse. Aber auch junge Erwachsene, Eltern und Lehrer sowie alle, die im Bereich der Berufsfindung tätig sind. Am Mittwoch, 8. Februar, geht von 10 bis 14 Uhr die 16. Auflage der Berufsinfobörse in der Droste-Hülshoff-Schule im Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen über die Bühne. Veranstalter sind die Droste-Hülshoff-Schule mit ihrem schulischen Förderverein sowie das Landratsamt Bodenseekreis.

"Perspektiven zur Aus- und Weiterbildung" – diesem Anspruch will man mit der Rekordzahl von 74 Ausstellern gerecht werden. Landrat Lothar Wölfle freut sich über den jährlich steigenden Zuspruch: "Die Berufsinfobörse ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Sie ist die älteste und größte Veranstaltung dieser Art im Bodenseekreis." Was im Jahr 2002 in relativ bescheidenem Rahmen ihren Anfang nahm, ist zu einer in der ganzen Region bekannten und geschätzten Bildungsmesse geworden. Sie hat sowohl bei den Ausstellern als auch bei den mehrheitlich jugendlichen Besuchern einen besonderen Klang. Schulleiterin Angelika Seitzinger bestätigt: "Wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, an dem wir unsere Aussteller auswählen müssen, weil wir langsam kapazitiv an unsere Grenzen kommen."

Dass die Messe viel zu bieten hat, zeigt ein Blick auf die Ausstellerliste, die von A wie Agentur für Arbeit und Airbus Defence and Space bis Z wie Zeppelin Universität und ZF Friedrichshafen reicht. Auch Handwerk und Gastronomie sind mit Angeboten vertreten. Im umfangreichen Rahmen- und Vortragsprogramm können sich Interessierte mit Aspekten wie "Was erwartet die Industrie von ihren Bewerbern?", "Au Pair in den USA – Kulturaustausch, Auslandserfahrung, Spracherwerb", "Erzieher/in, der schönste Beruf der Welt", "Wie finde ich den Beruf oder Studiengang, der zu mir passt?", "Bewerbungsvoraussetzungen – Ausbildungsinhalte" und anderen Themen auseinandersetzen.

Kristina Rex betont: "Die Verpflichtung jedes Einzelnen, sich zu informieren, können wir natürlich nicht abnehmen. Wir können aber unterstützen und das Bestmögliche an Information anbieten." Rex hat im vergangenen Jahr zusammen mit ihrer Lehrerkollegin Diana Schneider den Organisationsstab von Renate Köster und Birgit Neuber-Wernicke übernommen. "Gerade die persönlichen Gespräche mit den Firmenvertretern sind für Schüler sehr wertvoll", hat Diana Schneider die Erfahrung gemacht. Angelika Seitzinger ergänzt: "Oft sind an den Ständen aber auch Auszubildende und Studenten anwesend. Das ermöglicht den potenziellen Schulabgängern eine Diskussion auf Augenhöhe und lässt eventuelle Hemmschwellen sinken."

Berufsinfobörse

Die 16. Berufsinfobörse – Perspektiven zur Aus- und Weiterbildung findet als Bildungsmesse für den Bodenseekreis am Mittwoch, 8. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Droste-Hülshoff-Schule im Beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen (Steinbeisstraße 20-26) statt. 74 Aussteller informieren über ihr Ausbildungsangebot. Die Veranstaltung wird mit Vorträgen und Workshops abgerundet. Veranstalter sind die Droste-Hülshoff-Schule und das Landratsamt. Busverbindungen ab Stadtbahnhof Friedrichshafen, Zugverbindung bis Haltestelle Friedrichshafen Ost.

Informationen im Internet: www.dhs-fn.de