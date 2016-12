Friedrichshafen 700 Kinder genießen Filmprogramm

Das Kinderkino zieht eine gute Jahresbilanz und will auch 2017 wieder den Medienalltag bereichern.

Der Vorhang für die Kinderkino-Saison im Spielehaus, im Medienhaus am See und im Culturverein Caserne ist gefallen. 2016 besuchten rund 700 Kinder die ausgewählten Kinofilme im Kinderkino. „Es war eine sehr erfolgreiches Jahr für das Kinderkino und wir freuen uns, dass so viele Kinder die Filme verfolgten. Mit dieser Resonanz sind wir sehr zufrieden“, sagt Margret Rücker-Beck, Leiterin des Spielehauses.

An verschiedenen Tagen und an unterschiedlichen Orten wurden sieben ausgewählte und prämierte Filme für Kinder ab fünf, sechs und acht Jahren aufgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Besonders begeistert waren die Kinder von den Literaturverfilmungen wie „Rico, Oskar und die Tiefseetaucher“ oder „Shaun, das Schaf“, berichtet die Leiterin des Spielehauses. 2015 kamen 600 Kinder zu den Aufführungen ins Kinderkino.

Das Kinderkino ist aus einer Initiative des Spielehauses, des Medienhauses am See und des Culturvereins Caserne entstanden. An drei verschiedenen Spielorten werden im Kinderkino Filme aufgeführt. Ziel des Projektes ist es, den Medienalltag von Kindern qualitativ zu verändern. Im Spielehaus erhalten die Kinder vor dem Film eine ausführliche Information zum Thema und in der Filmpause gibt es ein fetziges Pausenspiel. 2017 geht das Kinderkino weiter.