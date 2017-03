Friedrichshafen 650 Besucher beim Frühlingsfest der Graf-Soden-Schule

Häkeln, Einradfahren, Informieren: Schüler, Lehrer und Eltern lernen die Graf-Soden-Schule beim Frühlingsfest aus einer neuen Perspektive kennen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine Party für sich selbst und eine Präsentation der Möglichkeiten nach außen: Das ist der Hintergrund für das Frühlingsfest, zu dem die Graf-Soden-Schule am Samstag einlud. 650 Schülerinnen und Schüler, Eltern und zahlreiche Lehrer nahmen teil, um das Schulleben einmal von der unterhaltsam spannenden Seite zu erleben – und auch, um sich informieren zu lassen.

Ob auf dem Schulhof, in der Mensa, der Aula und in den meisten Klassen- oder Fachräumen: Überall lud die Gemeinschaftsschule, die ab 2020/2021 auch einen gymnasiale Oberstufen bekommen soll, zum Schauen oder gar Mitmachen. Staunen durften Besucher zum Beispiel über die Fertigkeiten des 3D-Druckers, an dem Schüler selbst einen Spielwürfel entwerfen und ausdrucken konnten.

In der Sporthalle führten sie Geschick auf dem Einrad, im Kunstraum beim Malen und im Musikraum beim Musizieren vor. Mehrere Theatervorvorführungen unter anderem im Schwarzlicht bekamen große Beifall.

In einem Raum präsentierte die Lehrerin Manuela Bärtle ein altes, aber immer noch aktuelles Handwerk: das des Häkelns. "Wir haben alles Mögliche selbst gehäkelt", erklärt sie die bunte Auslage mit so nützlichen Dingen wie dem Täschchen fürs das Kühlpäckchen, das nicht direkt auf die Haut darf.

Wer wollte konnte klettern und sich abseilen, jonglieren oder in der Zirkusartistik erproben. Blumen, Basteln, Bauen und Bienen zählten ebenfalls zum unterhaltsam-informativen Programm des Tages, der das ganze Schulgebäude in der Meistershofener Straße mit Leben erfüllte.

Ganz nebenbei nutzte die Schule den Tag, um die Siebtklässler und ihre Eltern zu informieren: Die Wahlpflichtfächer stellten sich dem Publikum vor, die diese Kinder für den weiteren Schulweg auswählen sollten.

"Vorwiegend ist es unser Fest für die Schulgemeinschaft", erklärte der Lehrer Ingo Droste am Informationstisch. "Aber wir nutzen es auch als ein Stück Präsentation".