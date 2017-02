Friedrichshafen 500 Frauen bei Frühstückstreffen im Graf-Zeppelin-Haus

Was kann man tun, um sich von Angst nicht auffressen zu lassen? Diese Frage stand im Zentrum von zwei Frühstückstreffen für Frauen im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. 500 Frauen hörten die Vorträge von Dorothea und Ralf Hille aus Heilbronn, viele folgten auch der Einladung zur Diskussion.

"Haben Sie etwas gegen Angst?" Diese aus zwei Richtungen verstehbare Frage stand im Mittelpunkt beim jüngsten Frühstückstreffen für Frauen in Friedrichshafen und lockt allein am Freitagabend rund 200 Teilnehmerinnen in das Graf-Zeppelin-Haus. Zwei Referenten stießen das Thema nach einer Begrüßung durch die Moderatorin Doris Wagner aus theologischer Sicht an: das Ehepaar Dorothea und Ralf Hille aus Heilbronn. Am Samstag, als das Treffen tatsächlich zur Frühstückszeit stattfand, ließen sich noch einmal gut 300 Frauen mit Vorträgen zu Diskussionen rund um das allgegenwärtige Thema "Angst" animieren. Der Tenor: Glaube hilft, sich von Angst nicht auffressen zu lassen.

Das berühmte Gemälde "Der Schrei" von Edvard Munch nahm der Theologe Ralf Hille als Bild, um ein Weltgeschehen zu skizzieren, das nur zum Schreien scheint: die Folterkeller und Vernichtungslager der Diktaturen, Kriege immer und überall. "Dieser Angstschrei geht doch durch die ganze Welt", erklärte Hille. Viele Menschen hätten Grund, Angst zu haben, und Angst gebe es in vielen Ausprägungen. Sie lasse sich auch in Kategorien unterteilen. So gebe es die Gewissensangst, eine Angst, die viele Menschen teilten. Das sei die Angst, in seinem Wesen entdeckt zu werden – und die Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Dazu gibt es auch die Angst über die Defizite des Lebens, über eine negative Bilanz, etwas zu verpassen. "Wir haben eine tiefe Sehnsucht, ja sogar Sucht, das Leben möglichst auszukosten", sagte Hille. "Das steckt im Menschen drin."

"Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er vorläuft in den Tod"

Doch diese Ängste seien typisch menschlich: Sie seien meist nicht unmittelbar konkret, sondern abstrakte Angst, begründet in der Erkenntnis von der Endlichkeit des Lebens. "Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er vorläuft in den Tod", fasste der Referent zusammen. Menschen denken weiter, auch über den Tod hinaus – und da beginnt der Glaube.

Ihren Weg zum Glauben skizzierte nach ihm Dorothea Hille in einem Vortrag – indem sie offenbarte, dass sie durch schwere Gesundheitsprobleme und Operationen schwer unter Ängsten gelitten hat. "Ich schaff's nicht, meinen Alltag zu bewältigen." Sie zeigte auf, wie sie sich nicht von Angst besiegen ließ, indem sie ein Verhältnis mit Gott aufnahm: "Gott ist nicht fern. Er hat per Du mit mir gemacht. Ich darf du sagen." Diese Erkenntnis war für sie prägend: "Es hat mich davor bewahrt, mich von der Angst auffressen zu lassen."

Und als sie bei einer Amerika-Reise unerhörterweise in eine Wahlparty eindrang, weil sie ihrer Neugierde folgte, merkte sie, was sie alles kann, wenn sie es einfach tut, statt darüber nachzudenken. Die Erfahrung: Statt dafür gescholten zu werden, wurden sie und ihr Mann freundlich aufgenommen. Sprach's und lud die Frauen zur Diskussion über ähnliche Erfahrungen ein.

Frühstückstreffen

Die kirchlich geprägte Bewegung Frühstückstreffen für Frauen wurde 1983 in der Schweiz gegründet und zählt heute in Deutschland rund 180 Ortsverbände. Die etwa 6000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind in Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen beheimatet. Der Ortsverband Friedrichshafen hat 65 Mitglieder, die zwei Mal im Jahr Doppelveranstaltungen an zwei Tagen organisieren: je einmal abends, einmal morgens. Dabei geht es um vielfältige Themen des Lebens und des Alltags. Meist sind die Frauen unter sich, aber mitunter werden auch Männer eingeladen. In Friedrichshafen findet die nächste Veranstaltung am 10. und 11. November statt. Thema: "Wir sind alle Töchter unserer Väter."

Weitere Informationen unter: www.fruehstueckstreffen.de