Friedrichshafen 47 Themen für Entwicklung von FN-Ost

Das Bürgerforum verabschiedet eine Geschäftsordnung und eine Liste mit Wünschen an die Stadt.

Friedrichshafen – Die Liste ist lang, mit der das Bürgerforum FN-Ost nun bei der Stadt Friedrichshafen vorstellig werden will: 47 Verbesserungen, so beschlossen Mitglieder der noch jungen Einwohnervertretung am Montagabend, sollten Verwaltung und Gemeinderat angehen, um den Häfler Osten zu entwickeln. Damit kann der ebenfalls neu konstituierte Vorstand aktiv werden.

Nach den beiden vorherigen Versammlungen zur Findung der Ziele und aktiver Vertretungen standen bei diesem Treffen im CAP Rotach die Verabschiedung einer Geschäftsordnung, die Bestätigung des Vorstands und Feststellung eines ersten Maßnahmenkatalogs auf der Tagesordnung. Sämtliche Wahlgänge gingen dabei einstimmig aus. Man habe sich bei der Geschäftsordnung am Vorbild der Fischbacher Runde orientiert, stellte der Beisitzer Manfred Wenzel das Papier via Beamer-Vortrag vor. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass ein Leitungsteam für zwei Jahre gewählt wird, das sich dann auf einen Vorsitzenden einigt – so wie ursprünglich beschlossen worden war. Das ist im Bürgerforum anders als in Vereinen. Endgültig festgelegt hat das erste Leitungsteam nun auch das Gebiet, in dem das Bürgerforum aktiv wird. Dessen Einwohner können Mitglieder werden – auf Antrag und nach einer Abstimmung. Demnach handelt es sich bei "FN-Ost" um das Gebiet zwischen der Bahnlinie gen Ravensburg als Nord- und dem See als Südbegrenzung sowie zwischen der östlichen Stadtgrenze im Seewald bis zum Don-Bosco-Heim und der Gebhardstraße im Westen.

Für viel Gesprächsstoff sorgte der Themenplan, den das Leitungsteam der überschaubaren Teilnehmerrunde vorstellte. Aufgeteilt in vier "Cluster", die man auch dem Oberbürgermeister Andreas Brand bereits einmal direkt vorgestellt habe, so erklärte der Vorsitzende Tim Glaser, sollen die großen Probleme des Stadtviertels angegangen werden: Verkehr, Rotach, Infrastruktur und Wertstoffhof. Innerhalb dieser Themenfelder nimmt der Straßenverkehr den breitesten Raum ein, und das betrifft nicht nur die beiden großen Zufahrtsstraßen über die B 31 und die B 30. Diese Verkehrsachsen sind durch den Wunsch nach besseren Maßnahmen gegen Lärm – etwa durch Flüsterasphalt und Schallschutzwände – auf längeren Abschnitten in der Liste enthalten. Doch es gibt auch eine ganze Reihe von kleinen Straßen mit Problemen, die das Bürgerforum angehen möchte. Die engen "Raubvogelgassen" an der Paulinenstraße etwa mit ihrem aktuellen Parkproblem, die Konradin- und die Schubertstraße, der Hohenstaufenplatz. Meistens geht es um zu viel Verkehr für zu kleine Straßen oder fehlende Parkmöglichkeiten.

Man wünscht sich aber auch wieder mehr Infrastruktur bei der Versorgung: eine neue Postvertretung etwa, die, so die Hoffnung, barrierefrei künftig in der Lindenapotheke unterkommen könnte. Man möchte mehr Gastronomie, ein Geschäft vor Ort, das ein Vollsortiment bietet, endlich einen Platz für einen richtigen Wertstoffhof und eine bessere Anbindung per Bus an die Innenstadt: halbstündlich in der Woche und stündlich am Wochenende. Letztlich sollte auch das Problem eines fehlenden Hochwasserschutzes an der Rotach angegangen werden. Da habe der Oberbürgermeister bereits Vorschläge angehört, aber noch keine Lösung favorisiert. Das erklärte das Stadtoberhaupt bei einem Besuch dem Leitungsteams. Diese Liste bedeutet viel Arbeit, stellte dieses Team fest: "Ich bin überzeugt, dass wir dicke Bretter bohren müssen", erklärte etwa der Beisitzer Manfred Wenzel. Und der Vorsitzende warnte vor unrealistischen Vorstellungen: "Erwarten Sie keine Wunder von uns!"

Bürgerforum

Gegründet wurde das Bürgerforum FN-Ost im vergangenen Herbst auf eine Initiative vom Gemeinderat Roland Kaczmarek, der allerdings selbst nicht darin aktiv ist. Ziel ist, den Einwohnern im Osten Friedrichshafens in den Stadtteilen St. Georgen, Kitzenwiese, Schreienesch und Seewiesenesch mehr Gewicht zu geben und das Gebiet zu entwickeln. Bei der Gründungsversammlung bestimmten die Teilnehmer die Mitglieder eines Leitungsteams, das sich danach selbst organisieren soll. Bei mehreren Sitzungen erstellte dieses Team inzwischen eine Aufgabenverteilung, die die Versammlung am Montagabend einstimmig bestätigte. Vorsitzender ist Tim Glaser, Stellvertreter Eberhard Utz, Schriftführer Fred Pfleiderer, Beisitzer sind Manfred Wenzel, Manfred Fischer und Giuseppe la Mela. Von der Stadt wird das Bürgerforum von der Verwaltungsmitarbeiterin Alexandra Eberhard betreut.

Informationen im Internet: