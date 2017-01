Friedrichshafen 47. Briefmarken- und Münzbörse lockt kleine und große Sammler nach Friedrichshafen

Bei der 47. Briefmarken- und Münzbörse mit Mineralienmarkt kamen am Sonntag alle Generationen auf ihre Kosten.

Paul hat, obwohl er erst acht Jahre alt ist, schon zweimal einen "Edelstein" gefunden. Als Papa Stefan Müller aus Baindt das Plakat von der 47. Briefmarken- und Münzbörse mit Mineralienmarkt in der Messe Friedrichshafen gesehen hat, stand schnell fest: Da gehen wir hin! Glück für die Branchenneulinge, dass in Deutschland die größte von einem Verein organisierte, internationale Messe dieser Art ganz in der Nähe stattfindet.

Andere Besucher haben deutlich weitere Wege auf sich genommen um am Sonntag an den Ständen der gut 200 Händler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Polen und Lichtenstein nach Schätzen zu graben. Ein Münzhändler war sogar aus Paris angereist, um hier seine Ware anzubieten, und aus Köln hat nach 15 Jahren wieder einmal der fernsehbekannte Postkarten- und Briefmarkenspezialist Roman Henn vorbeigeschaut.

Dass es wetterbedingt nicht ganz so viele Besucher waren wie im vergangenen Jahr, bekümmerte Organisationsleiter Michael Witt kaum, denn das Fachpublikum war gekommen – wie immer. Wichtig ist für Witt, dass auch der Nachwuchs gefördert wird. Dafür gab es eine gut besuchte Briefmarkenauktion für Kinder und die Messe-Ralley. "Früher haben Onkel, Tanten und die Großeltern ihre Kinder ans Sammeln herangeführt", so Michael Witt, "heute muss man schon etwas mehr bieten.

" Was das ist, das weiß Christian Helfert vom Briefmarken-Sammelverein Riedlingen: "Kinder muss man heute dort abholen, wo sie stehen, meine Methoden sind Gruppenunternehmungen und Jugendfreizeit." Für erwachsene Sammler oder Menschen, die den Marktwert ihrer Sammlung und eventuell den geeigneten Ankäufer in Erfahrung bringen wollten, gab es den mobilen Beratungsdienst vor Ort. So kamen einmal mehr alle Postkartensammler, Numismatiker und Philatelisten auf ihre Kosten. Für die anderen Besucher gab es Edelsteine, Schmuck, Uhren und schöne Dinge wie geschnitzte Schalen aus Olivenholz zu entdecken. Doris Maier aus Tettnang war ganz begeistert vom Schmuck, den Marion Franz aus Medlingen aus altem Silberbesteck herstellt.

Und auch Paul wurde fündig. Zwischen Kartons voller Briefmarken und Münztruhen entdeckte er am Stand von Strahler Miroslav Valcic eine Druse, die er zum Freundschaftspreis bekam. Valcic weiß aus Erfahrung, was junge Sammlerherzen begehren, und schenkte Paul noch einen kleinen Fluorit.