Friedrichshafen 41-jähriger Bauarbeiter stirbt nach Arbeitsunfall

Einen tragischen Arbeitsunfall gab es am vergangenen Freitag im Friedrichshafener Ortsteil Berg, wie die Polizei jetzt mitteilte. Ein 41-Jähriger, der leicht verschüttet wurde, starb noch an der Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben war der 41-Jährige im Bereich einer Baugrube an der Lohrstraße in Berg am vergangenen Freitag, gegen 13.30 Uhr, mit der Montage von Kanaldeckeln beschäftigt. Als plötzlich ein Teil des Erdreichs abbrach, stürzte der 41-Jährige in die fünf Meter tiefe Baugrube. Gleichzeitig rutschte rund ein Kubikmeter Erdreich in diese Grube.



Der nur teilweise etwas verschüttete Mann konnte sich nicht mehr selbst bewegen und wurde von Arbeitskollegen befreit. Der zunächst ansprechbare Verletzte hatte mehrere Knochenbrüche erlitten, die an der Unfallstelle notärztlich behandelt wurden.



Nachdem der Verletzte plötzlich keine Vitalfunktionen mehr zeigte, wurde er bis gegen 14.30 Uhr reanimiert, verstarb jedoch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat zur Erforschung der Todesursache eine Obduktion beantragt.