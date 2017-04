Friedrichshafen 395 Mal Schwitzen für die Fitness: Der Sportkreis Bodensee zeichnet Sportabzeichen-Jubilare aus

Zwölf Sportler haben als Mehrfachwiederholer Nadel und Urkunde bekommen und sich über ihre Erfahrungen ausgetauscht.

Friedrichshafen – Zwölf Jubilare bringen es zusammen auf inzwischen 395 Sportabzeichen, wie aus einer Mitteilung des Sportkreises Bodensee hervorgeht. Sie sind als Mehrfachwiederholer mit 25, 30, 35, 40 und 45 Sportabzeichen ausgezeichnet worden. „Es lebe der Sport“, heißt es für insgesamt 1760 Kinder und Erwachsene im Sportkreis Bodensee, die 2016 ihr Sportabzeichen abgelegt haben. Außerdem haben vergangenen Jahr fünf Männer und Frauen das 20., drei ihr 15., 15 ihr zehntes und zwölf ihr fünftes Sportabzeichen abgelegt.

Bei der Ehrung für 25 und mehr Sportabzeichen waren außer den Jubilaren auch Sportabzeichenreferentin Silvia Siegl, Sportkreispräsidentin Eveline Leber und Oliver Knop, Leiter Beratungscenter der Sparkasse Bodensee in Friedrichshafen im Gemeindesaal der Kirche St. Maria in Meckenbeuren dabei. „Der Sparkasse Bodensee gehört unser besonderer Dank, denn sie übernimmt gemeinsam mit der Sparkasse Heiligenberg die Startgelder für Schüler“, betonte Eveline Leber in ihrer Begrüßungsrede.

Anschließend überreichte sie gemeinsam mit Silvia Siegl die Auszeichnungen. Jeder der Jubilare bekam eine Urkunde, eine Nadel als Ehrengabe des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) sowie ein Glas Honig als „Doping“ für weitere sportliche Aktivitäten. Anschließend tauschten sich die Freizeitsportler bei einem Imbiss über ihre Sportabzeichenerfahrungen aus.

Das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes kann in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination abgelegt werden.

Die Jubilare